Sóng gió chưa qua, Bà Tân Vlog lại bị “soi” nấu ăn bằng chất nguy hiểm

Vốn là một trong những hiện tượng mạng nổi lên nhờ những món ăn siêu to khổng lồ, gần đây Bà Tân Vlog đột ngột chuyển hướng sang nấu những món ăn siêu mini khiến nhiều người bất ngờ và thích thú. Trong đoạn video mới trên kênh Bà Tân TV, Youtuber lớn tuổi nhất nhì Việt Nam lại tiếp tục chiêu đãi cộng đồng mạng món mì Ý siêu nhỏ bằng bộ dụng cụ bếp mini theo phong cách nấu ăn Miniature. Chính vì thế, để thuận tiện cho công đoạn nấu nướng, bà Tân phải dùng đến một loại nguyên liệu đốt tuy khá thông dụng nhưng lại không được khuyến khích dùng nhiều là cồn khô. Được biết, cồn khô thường có 2 loại là ethanol và methanol, trong đó một loại nếu đốt không hết sẽ sinh ra loại khí khiến người hít phải bị choáng váng, thậm chí nặng hơn là rát mũi và tổn thương giác mạc. Vì lợi ích kinh tế, ngoài thị trường vẫn xuất hiện tràn lan những loại cồn methanol trôi nổi khiến người tiêu dùng nhiều khi "tiền mất tật mang". Bởi vậy, không ít cư dân mạng tỏ ra e ngại và đặt nghi vấn liệu Bà Tân Vlog có sử dụng chất nguy hiểm để nấu ăn? Quay trở lại với món mì Ý siêu mini của Bà Tân Vlog, có thể thấy dường như các công đoạn chế biến cũng như việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được bà Tân chú ý hơn. Dụng cụ được sử dụng riêng biệt, thực phẩm đặt vào từng đĩa riêng và cũng không thấy sự xuất hiện của vài "vị khách không mời" như ruồi, muỗi,... Thậm chí, Bà Tân còn "ghi điểm" khi cẩn thận sử dụng găng tay vệ sinh trong quá trình chế biến thịt bò cho món ăn mini của mình. Thành quả sau quá trình xào nấu khá nhanh chóng là ba đĩa mì Ý xinh xắn và không kém phần hấp dẫn. Vì món ăn quá nhỏ, Bà Tân đành phải thưởng thức một mình thay vì mời các con cháu nếm thử như với những món ăn siêu to khổng lồ. Nổi lên từ năm 2019 với những video hướng dẫn nấu món ăn khổng lồ độc đáo cùng nụ cười chân chất, Bà Tân Vlog nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của cư dân mạng. Chỉ sau chỉ sau 20 ngày ra clip đầu tiên kênh "Bà Tân Vlog" cán mốc 1 triệu người đăng ký, giành kỷ lục "Người phụ nữ là nông dân được nút vàng YouTube trong thời gian nhanh nhất tại Việt Nam". Hiện tại bà Tân sở hữu hai kênh Youtube là Bà tân Vlog với 3,83 triệu người theo dõi và Bà Tân TV với gần 600 nghìn lượt đăng ký. Với 2 kênh Youtube hot cùng loạt video triệu view, bà Tân sở hữu thu nhập khủng từ nền tảng mạng xã hội này. Bà Tân Vlog lên truyền hình | VTV24

