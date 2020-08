Galaxy Note20 Ultra có màn hình cường lực... bền nhất thế giới

Tối ngày 5/8, Samsung đã chính thức ra mắt smartphone Galaxy Note20 và Galaxy Note20 Ultra tại sự kiện Galaxy Unpacked. Bộ đôi điện thoại đi kèm một loạt nâng cấp thú vị về camera, cấu hình cũng như S-Pen,...hứa hẹn mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. Riêng phiên bản Note20 Ultra mới còn có một nâng cấp đáng chú ý tuy nhiên ít người biết đến. Theo đó, Samsung Galaxy Note 20 Ultra là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị kính Gorilla Glass Victus. Samsung cho biết phiên bản Note20 Ultra được trang bị màn hình 6.9 inch siêu to khổng lồ. Bên cạnh trải nghiệm thú vị với màn hình lớn này, nhiều người dùng cảm thấy lo lắng về độ bền của mặt kính trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, việc phiên bản Note20 Ultra được trang bị kính Gorilla Glass Victus mới có ích hơn bạn tưởng. Theo Corning, Gorilla Glass Victus là loại kính cường lực bền bỉ đến mức có thể chịu được cú rơi từ độ cao 2 mét. Đây cũng là thế hệ kính đầu tiên trong suốt 6 năm qua cải thiện được khả năng kháng trầy xước, gấp đôi so với Gorilla Glass 6, gấp 6 lần so với những loại kính đối thủ. Nếu như vẫn chưa cảm thấy yên tâm về loại kính này, thì có lẽ "lời hứa hẹn" của Corning sẽ phần nào củng cố tinh thần cho người dùng. Theo nhà sản xuất của Gorilla Glass, đặc biệt loại kính này có thể trụ được sau 20 lần thả rơi từ độ cao 1 mét trong khi với Gorilla Glass 6 chỉ là 15 lần từ độ cao tương tự. Thử nghiệm độ cứng Knoop (sử dụng mũi kim cương để làm trầy xước), kính Gorilla Glass Victus chỉ bị trầy xước nhẹ với tải trọng 8 Newton, trong khi các mẫu kính cạnh tranh khác chịu lực kém hơn một nửa. Nguồn tin từ Wired cho biết, Samsung đang hợp tác chặt chẽ với Corning để tích hợp kính Gorilla Glass lên các điện thoại thông minh có thể gập lại của hãng. Galaxy Z Fold2 ra mắt cùng bộ đôi Galaxy Note20 tuy không được trang bị loại kính này nhưng nhiều khả năng nó sẽ được tích hợp trên mẫu máy kế nhiệm, dự kiến sẽ ra mắt sớm nhất vào năm 2021. Hai chiếc điện thoại mới dòng Note được Samsung ra mắt với kỳ vọng là đối thủ cạnh tranh xứng tầm với các ông lớn công nghệ di động khác trên thế giới. Galaxy Note20 chỉ có lớp vỏ bằng nhựa, màn hình 6,7inch; trong khi đó, phiên bản Galaxy Note20 Ultra và Note20 Ultra có mặt lưng bằng kính cường lực, sở hữu màn hình cong 6,9inch. Mặt lưng của bộ đôi sản phẩm là cụm 3 camera, gồm camera chính 108 megapixel, camera góc rộng 12 megapixel và camera tele 12 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 5x và zoom kỹ thuật số 50x. Tại Việt Nam, Galaxy Note20 sẽ được bán ra với 3 phiên bản, bao gồm Galaxy Note20, Note20 Ultra và Note20 Ultra 5G, điểm chung là trang bị chip Exynos 990. Galaxy Note20 sẽ được bán ra tại Việt Nam với mức giá 23,99 triệu đồng. Corning Gorilla Glass - kính cường lực tiêu chuẩn. | Tinh tế

Tối ngày 5/8, Samsung đã chính thức ra mắt smartphone Galaxy Note20 và Galaxy Note20 Ultra tại sự kiện Galaxy Unpacked. Bộ đôi điện thoại đi kèm một loạt nâng cấp thú vị về camera, cấu hình cũng như S-Pen,...hứa hẹn mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. Riêng phiên bản Note20 Ultra mới còn có một nâng cấp đáng chú ý tuy nhiên ít người biết đến. Theo đó, Samsung Galaxy Note 20 Ultra là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị kính Gorilla Glass Victus. Samsung cho biết phiên bản Note20 Ultra được trang bị màn hình 6.9 inch siêu to khổng lồ. Bên cạnh trải nghiệm thú vị với màn hình lớn này, nhiều người dùng cảm thấy lo lắng về độ bền của mặt kính trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, việc phiên bản Note20 Ultra được trang bị kính Gorilla Glass Victus mới có ích hơn bạn tưởng. Theo Corning, Gorilla Glass Victus là loại kính cường lực bền bỉ đến mức có thể chịu được cú rơi từ độ cao 2 mét. Đây cũng là thế hệ kính đầu tiên trong suốt 6 năm qua cải thiện được khả năng kháng trầy xước, gấp đôi so với Gorilla Glass 6, gấp 6 lần so với những loại kính đối thủ. Nếu như vẫn chưa cảm thấy yên tâm về loại kính này, thì có lẽ "lời hứa hẹn" của Corning sẽ phần nào củng cố tinh thần cho người dùng. Theo nhà sản xuất của Gorilla Glass, đặc biệt loại kính này có thể trụ được sau 20 lần thả rơi từ độ cao 1 mét trong khi với Gorilla Glass 6 chỉ là 15 lần từ độ cao tương tự. Thử nghiệm độ cứng Knoop (sử dụng mũi kim cương để làm trầy xước), kính Gorilla Glass Victus chỉ bị trầy xước nhẹ với tải trọng 8 Newton, trong khi các mẫu kính cạnh tranh khác chịu lực kém hơn một nửa. Nguồn tin từ Wired cho biết, Samsung đang hợp tác chặt chẽ với Corning để tích hợp kính Gorilla Glass lên các điện thoại thông minh có thể gập lại của hãng. Galaxy Z Fold2 ra mắt cùng bộ đôi Galaxy Note20 tuy không được trang bị loại kính này nhưng nhiều khả năng nó sẽ được tích hợp trên mẫu máy kế nhiệm, dự kiến sẽ ra mắt sớm nhất vào năm 2021. Hai chiếc điện thoại mới dòng Note được Samsung ra mắt với kỳ vọng là đối thủ cạnh tranh xứng tầm với các ông lớn công nghệ di động khác trên thế giới. Galaxy Note20 chỉ có lớp vỏ bằng nhựa, màn hình 6,7inch; trong khi đó, phiên bản Galaxy Note20 Ultra và Note20 Ultra có mặt lưng bằng kính cường lực, sở hữu màn hình cong 6,9inch. Mặt lưng của bộ đôi sản phẩm là cụm 3 camera, gồm camera chính 108 megapixel, camera góc rộng 12 megapixel và camera tele 12 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 5x và zoom kỹ thuật số 50x. Tại Việt Nam, Galaxy Note20 sẽ được bán ra với 3 phiên bản, bao gồm Galaxy Note20, Note20 Ultra và Note20 Ultra 5G, điểm chung là trang bị chip Exynos 990. Galaxy Note20 sẽ được bán ra tại Việt Nam với mức giá 23,99 triệu đồng. Corning Gorilla Glass - kính cường lực tiêu chuẩn. | Tinh tế