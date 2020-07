Bà Tân Vlog bất ngờ ghi điểm nhờ màn mukbang... siêu tí hon

Sau một thời gian hoạt động, đang trong thời kỳ đỉnh cao nhất nhưng lại dần bị chê là nhàm chán, lặp ý tưởng, mới đây Bà Tân Vlog đã không còn trở lại với món ăn siêu to khổng lồ, thay vào đó là concept mới với ''căn bếp'' kỳ lạ. Cụ thể, trong video mới nhất đăng tải trên kênh Youtube, Bà Tân trổ tài chế biến món "đùi gà rán chiên giòn siêu nhỏ" , với dụng cụ nấu ăn bé tí, chỉ độ cỡ nằm gọn trong lòng bàn tay. Bao gồm bát, đũa, dao, chảo, nồi và bếp cũng cực nhỏ. Chỉ cần một đôi đũa nhỏ, lần lượt làm món ăn một cách chẳng tốn mấy sức, bà Tân Vlog cũng thể hiện sự thích thú khi lần đầu nấu món ăn lại nhàn thế này. Điều bí ẩn mà dân tình chưa lý giải được là bà đã sử dụng nguyên liệu gì thay cho đùi gà, trông thì nhỏ xíu nhưng lại giống hệt phiên bản gốc. Ngoài chi tiết ''đáng ngờ'' đo thì lần trở lại này Bà Tân Vlog cùng món ăn siêu nhỏ có vẻ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cư dân mạng. Thay vì những lời bóc mẽ, ''tố'' làm đồ ăn bẩn hay chi tiết vô lý, nhiều người tỏ ra thích thú cho rằng hẳn bà Tân đã dùng đèn pin thu nhỏ của Doraemon để tạo nên những nguyên liệu. Đa phần đều mong muốn bà Tân nên tiếp tục những video có nội dung tuy đơn giản mà độc đáo thế này. Vì là một món ăn siêu tí hon nên sau khi chế biến xong, dù có muốn bà Tân cũng không thể nào gọi các con cháu vào ăn cùng. Màn mukbang đùi gà KFC siêu mini của bà Tân Vlog tạo sự gần gũi, thân thiện với người xem. Thực chất, nấu ăn siêu nhỏ (Miniature Cooking) là thể loại nấu ăn đã khá phổ biến với các nhà sản xuất nội dung trên YouTube, nhưng chủ yếu ở nước ngoài. Ý tưởng này xuất phát từ Nhật Bản và hiện đã được một số Youtuber Việt thực hiện, trong đó có kênh Youtube của bà Tân. Những món ăn, vật dụng được làm hệt như công thức bình thường, nhưng đòi hỏi sự khéo tay cao hơn nhiều so với cách nấu ăn thông thường, vì đôi khi cả chiếc nồi cơm cũng chỉ bé bằng đốt ngón tay. Trước đó, bà Tân được biết đến qua những video chế biến món ăn siêu to khổng lồ, từ các món chiên rán, món nhậu, cho đến đồ uống giải khát,... Bà cũng được biết đến là một hiện tượng mạng xã hội của năm 2019 khi kênh Youtube Bà Tân Vlog có tốc độ đạt nút vàng nhanh nhất Việt Nam. Tuy nhiên sau đó, bà Tân liên tục vướng vào những lùm xùm như cạn ý tưởng, lặp đi lặp lại những món ăn đến mức ''quá lố'' để câu view, chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh,... Bất chấp điều đó, những video của người phụ nữ này vẫn nhận được lượt view khủng và số lượng người theo dõi trên kênh Youtube không ngừng tăng thêm. Mới đây, trước khi chuyển hướng sang thực hiện món ăn siêu nhỏ, bà Tân đã làm cốc trà bí đao siêu to khổng lồ cuối cùng. Và như thường lệ bà lại mời ''các cháu'' (những vị khách đến nhà bà hôm đó) để thưởng thức và nêu cảm nhận về món ăn. Tuy nhiên, trong vlog lần này, người xem đã nhận ra một số vị khách có phản ứng ''không được hài lòng cho lắm'', thể hiện ở biểu cảm nhăn nhó, hay quay sang nhìn nhau khó hiểu. Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog | VTV24

