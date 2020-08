Trước vụ nổ Beirut, Amoni Nitrat từng gây loạt thảm kịch chết chóc

Ammonium nitrate (Amoni Nitrat) còn được gọi là NH4-NO3 là chất hóa học được dùng trong sản xuất phân bón nông nghiệp và trong sản xuất thuốc nổ. Amoni Nitrat có thể tạo thành một hỗn hợp nổ cực mạnh khi kết hợp với nhiên liệu như hydro, dầu diesel hoặc khi dầu hỏa, và thực tế hóa chất này đã từng gây nên 5 vụ nổ thảm khốc trên thế giới. Nổ lớn tại Beirut, Lebanon: Ngày 4/8, một lô Amoni Nitrat nặng 2.750 tấn vừa phát nổ tại cảng Beirut, Lebanon, khiến ít nhất 140 người chết và hơn 5.000 người bị thương. Vụ nổ khiến cả thành phố rung chuyển, hơn một nửa trong số các tòa nhà bị phá hủy, bệnh viện quá tải do thương vong quá lớn. Đây được xem là thảm kịch của thế giới nói chung và thủ đô Beirut, Lebanon nói riêng. Hình ảnh cho thấy sức công phá của vụ nổ này thảm họa đến mức nào. Đáng nói, theo Thủ tướng Lebanon, số lượng Amoni Nitrat phát nổ đã được cất giữ trong kho trong suốt 6 năm mà không có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Trước vụ nổ ở Beirut, Amoni Nitrat từng gây thảm kịch chết chóc ở Thiên Tân, Trung Quốc năm 2015. Hai vụ nổ lớn xảy ra tại nhà kho công nghiệp dẫn đến hỏa hoạn lớn khiến 110 nhân viên cấp cứu và 55 người dân và nhân viên thiệt mạng, hơn 790 người bị thương và 8 thi thể chưa được tìm thấy. Vụ tai nạn khiến hàng chục nghìn người không còn nơi ở, gây thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ USD. Việc phóng thích các hóa chất độc hại vào không khí không chỉ ảnh hưởng đến con người mà còn giết chết hàng nghìn sinh vật biển gần khu vực nổ. Theo các nhà chức trách, vụ nổ xảy ra bởi số lượng hàng hóa dễ cháy được lưu trữ bên cạnh Amoni Nitrat và natri cyanide - những hóa chất cực nguy hiểm. Thảm họa Ryongchon ở Bắc Triều Tiên cuối tháng 4/2004 cũng bị gây ra do vụ tai nạn tàu hỏa chở nhiên liệu, trong đó có Amoni Nitrat. Đây là một trong những vụ nổ thảm khốc nhất thế giới khiến cho ít nhất 162 người chết và hơn 3.000 người bị thương, hàng ngàn người mất nhà cửa và tài sản thành phố bị hư hỏng nặng. Thời điểm đó, truyền thông suy đoán rằng vụ nổ Ryongchon là một "âm mưu ám sát" nhắm vào nhà lãnh đạo của đất nước, người được cho là ở trên chuyến tàu đi qua nhà ga vào ngày hôm đó. Vụ tai nạn công nghiệp nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ xảy ra tại vịnh Galveston ở cảng Texas City vào ngày 16/4/1947. Vụ nổ xảy ra khi một người nào đó ném thuốc lá lên tàu SS Grandcamp của Pháp, ''kích hoạt'' khoảng 2.300 tấn Amoni Nitrat có trên tàu. Vụ nổ có ảnh hưởng lớn ở bán kính 16km quanh Galveston, 2 chiếc máy bay đang bay trên bầu trời ở khu vực cũng bị nổ tung. Nó thậm chí còn gây ra một phản ứng dây chuyền trên các tàu khác cập cảng và trên các nhà máy lọc dầu gần đó, khiến ít nhất 581 người thiệt mạng và khoảng 3.500 người bị thương. Thảm họa năm 1921 tại Oppau, Đức cũng là một trong những thảm kịch chết chóc do Amoni Nitrat gây nên. Kho chứa khoảng 450 tấn ammonium sulfate và Amoni Nitrat đã phát nổ tại một nhà máy BASF ở Oppau, làm hơn 500 người chết, 2.000 người khác bị thương và tạo nên một ''miệng núi lửa'' khổng lồ ngay giữa thành phố. Ngày 2/4/1916, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy gần Faversham, Vương quốc Anh, với 25 tấn TNT và 700 tấn Amoni Nitrat bốc cháy và phát nổ. 115 người đã bỏ mạng và đáng buồn là 7 thi thể không bao giờ được tìm thấy. Những giả thuyết xung quanh vụ nổ tại Beirut, Li Băng | VTV24

Ammonium nitrate (Amoni Nitrat) còn được gọi là NH4-NO3 là chất hóa học được dùng trong sản xuất phân bón nông nghiệp và trong sản xuất thuốc nổ. Amoni Nitrat có thể tạo thành một hỗn hợp nổ cực mạnh khi kết hợp với nhiên liệu như hydro, dầu diesel hoặc khi dầu hỏa, và thực tế hóa chất này đã từng gây nên 5 vụ nổ thảm khốc trên thế giới. Nổ lớn tại Beirut, Lebanon: Ngày 4/8, một lô Amoni Nitrat nặng 2.750 tấn vừa phát nổ tại cảng Beirut, Lebanon, khiến ít nhất 140 người chết và hơn 5.000 người bị thương. Vụ nổ khiến cả thành phố rung chuyển, hơn một nửa trong số các tòa nhà bị phá hủy, bệnh viện quá tải do thương vong quá lớn. Đây được xem là thảm kịch của thế giới nói chung và thủ đô Beirut, Lebanon nói riêng. Hình ảnh cho thấy sức công phá của vụ nổ này thảm họa đến mức nào. Đáng nói, theo Thủ tướng Lebanon, số lượng Amoni Nitrat phát nổ đã được cất giữ trong kho trong suốt 6 năm mà không có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Trước vụ nổ ở Beirut, Amoni Nitrat từng gây thảm kịch chết chóc ở Thiên Tân, Trung Quốc năm 2015. Hai vụ nổ lớn xảy ra tại nhà kho công nghiệp dẫn đến hỏa hoạn lớn khiến 110 nhân viên cấp cứu và 55 người dân và nhân viên thiệt mạng, hơn 790 người bị thương và 8 thi thể chưa được tìm thấy. Vụ tai nạn khiến hàng chục nghìn người không còn nơi ở, gây thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ USD. Việc phóng thích các hóa chất độc hại vào không khí không chỉ ảnh hưởng đến con người mà còn giết chết hàng nghìn sinh vật biển gần khu vực nổ. Theo các nhà chức trách, vụ nổ xảy ra bởi số lượng hàng hóa dễ cháy được lưu trữ bên cạnh Amoni Nitrat và natri cyanide - những hóa chất cực nguy hiểm. Thảm họa Ryongchon ở Bắc Triều Tiên cuối tháng 4/2004 cũng bị gây ra do vụ tai nạn tàu hỏa chở nhiên liệu, trong đó có Amoni Nitrat. Đây là một trong những vụ nổ thảm khốc nhất thế giới khiến cho ít nhất 162 người chết và hơn 3.000 người bị thương, hàng ngàn người mất nhà cửa và tài sản thành phố bị hư hỏng nặng. Thời điểm đó, truyền thông suy đoán rằng vụ nổ Ryongchon là một "âm mưu ám sát" nhắm vào nhà lãnh đạo của đất nước, người được cho là ở trên chuyến tàu đi qua nhà ga vào ngày hôm đó. Vụ tai nạn công nghiệp nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ xảy ra tại vịnh Galveston ở cảng Texas City vào ngày 16/4/1947. Vụ nổ xảy ra khi một người nào đó ném thuốc lá lên tàu SS Grandcamp của Pháp, ''kích hoạt'' khoảng 2.300 tấn Amoni Nitrat có trên tàu. Vụ nổ có ảnh hưởng lớn ở bán kính 16km quanh Galveston, 2 chiếc máy bay đang bay trên bầu trời ở khu vực cũng bị nổ tung. Nó thậm chí còn gây ra một phản ứng dây chuyền trên các tàu khác cập cảng và trên các nhà máy lọc dầu gần đó, khiến ít nhất 581 người thiệt mạng và khoảng 3.500 người bị thương. Thảm họa năm 1921 tại Oppau, Đức cũng là một trong những thảm kịch chết chóc do Amoni Nitrat gây nên . Kho chứa khoảng 450 tấn ammonium sulfate và Amoni Nitrat đã phát nổ tại một nhà máy BASF ở Oppau, làm hơn 500 người chết, 2.000 người khác bị thương và tạo nên một ''miệng núi lửa'' khổng lồ ngay giữa thành phố. Ngày 2/4/1916, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy gần Faversham, Vương quốc Anh, với 25 tấn TNT và 700 tấn Amoni Nitrat bốc cháy và phát nổ. 115 người đã bỏ mạng và đáng buồn là 7 thi thể không bao giờ được tìm thấy. Những giả thuyết xung quanh vụ nổ tại Beirut, Li Băng | VTV24