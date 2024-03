Soi những gốc cây hóa thạch cực lạ, thu thập khắp Việt Nam

Thân gỗ hóa than của loài thực vật Quercoxylon ogurai, niên đại 23,5-5,3 triệu năm trước, thu thập ở đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng). Hiện vật của Bảo tàng Thiên nhiên (Hà Nội). Mẫu vật thân cây hóa thạch kỷ Neogene (khoảng 23–2.6 triệu năm trước), thu thập ở phía Bắc đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Hiện vật của Bảo tàng Địa chất (Hà Nội). Mẫu vật gỗ hóa thạch thu thập ở Tây Nguyên. Hiện vật của Bảo tàng Địa chất (Hà Nội). Mẫu vật gỗ hóa thạch do nhà nghiên cứu H. Fontaine thu thập ở Biên Hòa (Đồng Nai). Hiện vật của Bảo tàng Địa chất (TP HCM). Mẫu vật thân cây gỗ silic hóa, thu thập ở Quảng Ngãi. Hiện vật của Bảo tàng Địa chất (TP HCM). Một thân cây hóa thạch được thu thập ở Bình Phước. Hiện vật của Bảo tàng Địa chất (TP HCM). Mẫu vật gỗ hóa thạch do kĩ sư Ma Công Cọ thu thập ở Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước. Hiện vật của Bảo tàng Địa chất (TP HCM). Mời quý độc giả xem video: Ba Chỉ hóa thạch | VTV TSTC.

