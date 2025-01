Soi game Tây Du Ký tạo hình... “chẳng giống ai” gây bão trên mobile

Được lấy cảm hứng từ tựa game phiêu lưu roguelikeCapybara Go nổi tiếng trong năm 2024, Wukong Go Idle RPG sẽ mang đến cho người chơi một cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới Tây Du Ký. Wukong Go Idle RPG là tựa game phiêu lưu roguelike sở hữu lối chơi siêu vui nhộn cùng với chủ đề Tây Du Ký cực hot trên mobile. Đúng rồi, điều mà mọi người thấy ngộ nhất ngay từ đầu đó là tạo hình nhân vật của game. Hãy cùng bắt đầu hành trình đầy thử thách đi về Tây Phương cùng chú khỉ Tôn Ngộ Không “mập mạp”. Ảnh 2 Game Không chỉ Tổn Ngộ Không mập mạp, quái thường cũng mập mạp, quỷ vương cũng mập mập tròn tròn cực kỳ ngộ nghĩnh. Bạch cốt tinh dù yêu nghiệt đến đâu cũng bỗng hóa thành cực kỳ kute. Không nhân vật nào không tròn mập như Trư Bát Giới. Còn bản thân Lão Trư thì để cho hơn người xíu thì di chuyển trên một con xe lợn kéo. Ngay cả đến Ngọc Hoàng, chư tiên cũng không ngoại lệ. Dàn nhân vật quen thuộc trong Tây Du Ký bỗng trở nên vô cùng tròn trịa với tạo hình ngộ nghĩnh. Liệu bạn có thể dẫn dắt những nhân vật “mập mạp” này vượt qua 9981 kiếp nạn giải cứu Đường Tăng và đi về Tây Phương không? À quên, sư phụ đây, sự phụ mập này sở hữu năng lực "thao thao bất tuyệt" hệt trong tựa phim của vua hài Châu Tinh Trì. Không ngừng nói, không ngừng cố gắng ...siêu độ cho chúng sanh. Đến lúc bị yêu quái bắt đi, Ngộ Không rượt theo giải cứu ...hết cả hơi thì dù có nước mắt tả tơi nhưng cũng vừa "lăn" vừa nói. Phải dốc lực vung gậy trừ yêu diệt ma trong hình hài mũm mĩm quả là không dễ dàng. Về cơ bản thì Wukong Go Idle RPG là một tựa game nhập vai nhàn rỗi được kết hợp với yếu tố phiêu lưu roguelike dựa trên văn bản. Người chơi sẽ phải đưa ra các lựa chọn nhằm sinh tồn tới ngày cuối cùng và tiêu diệt boss để qua màn. Ảnh 2 Game Tuy nhiên, mỗi sự lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng nhất định tới nhân vật của người chơi như tăng sát thương, tăng phòng thủ, gặp quái cực mạnh, nhặt kho báu..v.v. khiến cho hành trình thỉnh kinh vốn đã lắm kiếp nạn nay còn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ảnh 2 Game Một điểm nhấn khác mà tựa game Wukong Go Idle RPG mang lại chính là các hoạt động và tính năng cực kỳ đa dạng. Người chơi không chỉ được trải nghiệm các mini game và thử thách để giải trí, mà còn có thể chiêu mộ các nhân vật nổi tiếng trong Tam Giới để đồng hành cùng mình trên con đường phiêu lưu đầy thử thách. Ảnh: 2 Game Mời độc giả xem thêm video "Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO"

