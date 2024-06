Sợ xanh mặt những quái vật đáng sợ nhất trong truyền thuyết nước Úc

1. Quái vật sông Hawkesbury: Quái vật sông Hawkesbury được mô tả là dài tới 24 mét và sống trong dòng sông sâu ở New South Wales, Úc. Dù có nhiều người cho rằng đã thấy sinh vật huyền bí này, nhưng chưa có bức ảnh nào được chụp. 2. Yara-Ma-Yha-Who: Yara-Ma-Yha-Who là một loài ma cà rồng trong văn hóa dân gian của người da đỏ Úc. Nó có vẻ ngoài giống một con quỷ màu đỏ, lùn, không răng, và có các ống hút máu giống như vòi bạch tuộc. Khi nạn nhân dừng lại dưới cây, Yara-Ma-Yha-Who sẽ nhảy xuống và hút máu, sau đó nôn mửa phần ăn ra. Nếu nạn nhân bị tấn công nhiều lần, họ có thể biến thành một Yara-Ma-Yha-Who. 3. Bunyip: Bunyip là một quái vật linh thiêng trong văn hóa của người da đỏ Úc. Nó sống trong các con sông, đầm lầy và ao tù, và thường xuất hiện vào ban đêm để săn mồi. Tiếng kêu của Bunyip có thể nghe được từ xa, nhưng mô tả về ngoại hình của nó khác nhau. 4. Gippsland Phantom Cat: Quái vật này là một loài mèo lớn được phát hiện ở vùng Grampians từ thập niên 1970. Có nhiều báo cáo về sự xuất hiện của nó, nhưng không có bằng chứng rõ ràng nào. 5. Muldjewangk: Muldjewangk là một loài quái vật sống ở sông Murray và hồ Alexandrina ở Nam Úc. Câu chuyện về Muldjewangk thường được kể lại nhằm cảnh báo về các khu vực nước nguy hiểm. 6. Yowie: Yowie là phiên bản Úc của quái vật Bigfoot. Nó được mô tả là một loài khỉ đột hai chân sống ở các khu vực hoang dã của Úc. 7. Moehau: Quái vật Moehau sống ở New Zealand, và được miêu tả là một con khỉ khổng lồ có tóc xõa dài. 8. Taniwha: Taniwha là một quái vật trong văn hóa của người Maori, sống ở New Zealand và thường được miêu tả như một loài cá mập, rồng, hoặc cá voi biến hình. Mời quý độc giả xem thêm video: Hoảng hồn đụng trúng "quái vật xanh" trong cổ mộ nghìn năm.

1. Quái vật sông Hawkesbury: Quái vật sông Hawkesbury được mô tả là dài tới 24 mét và sống trong dòng sông sâu ở New South Wales, Úc. Dù có nhiều người cho rằng đã thấy sinh vật huyền bí này, nhưng chưa có bức ảnh nào được chụp. 2. Yara-Ma-Yha-Who: Yara-Ma-Yha-Who là một loài ma cà rồng trong văn hóa dân gian của người da đỏ Úc. Nó có vẻ ngoài giống một con quỷ màu đỏ, lùn, không răng, và có các ống hút máu giống như vòi bạch tuộc. Khi nạn nhân dừng lại dưới cây, Yara-Ma-Yha-Who sẽ nhảy xuống và hút máu, sau đó nôn mửa phần ăn ra. Nếu nạn nhân bị tấn công nhiều lần, họ có thể biến thành một Yara-Ma-Yha-Who. 3. Bunyip: Bunyip là một quái vật linh thiêng trong văn hóa của người da đỏ Úc. Nó sống trong các con sông, đầm lầy và ao tù, và thường xuất hiện vào ban đêm để săn mồi. Tiếng kêu của Bunyip có thể nghe được từ xa, nhưng mô tả về ngoại hình của nó khác nhau. 4. Gippsland Phantom Cat: Quái vật này là một loài mèo lớn được phát hiện ở vùng Grampians từ thập niên 1970. Có nhiều báo cáo về sự xuất hiện của nó, nhưng không có bằng chứng rõ ràng nào. 5. Muldjewangk: Muldjewangk là một loài quái vật sống ở sông Murray và hồ Alexandrina ở Nam Úc. Câu chuyện về Muldjewangk thường được kể lại nhằm cảnh báo về các khu vực nước nguy hiểm. 6. Yowie: Yowie là phiên bản Úc của quái vật Bigfoot. Nó được mô tả là một loài khỉ đột hai chân sống ở các khu vực hoang dã của Úc. 7. Moehau: Quái vật Moehau sống ở New Zealand, và được miêu tả là một con khỉ khổng lồ có tóc xõa dài. 8. Taniwha: Taniwha là một quái vật trong văn hóa của người Maori, sống ở New Zealand và thường được miêu tả như một loài cá mập, rồng, hoặc cá voi biến hình. Mời quý độc giả xem thêm video: Hoảng hồn đụng trúng "quái vật xanh" trong cổ mộ nghìn năm.