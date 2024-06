Bí ẩn trăm năm về quái vật Ogopogo ở hồ Okanagan

Ogopogo thường được mô tả là một con rắn khổng lồ dài từ 40 đến 50 feet, và có giả thuyết cho rằng nó có thể là một dạng cá voi thời nguyên thủy hoặc quái vật sông. Nhiều người đã tuyên bố nhìn thấy Ogopogo, nhưng không có bằng chứng rõ ràng để xác nhận sự tồn tại của nó. Một số hình ảnh và video về Ogopogo đã được ghi lại, nhưng phần lớn đều không thuyết phục và có thể bị nhầm lẫn với các hiện tượng tự nhiên khác như rái cá hoặc khúc gỗ. Có một số lần người dân cho biết đã nhìn thấy Ogopogo. Năm 1926, nhiều người ở bãi Okanagan Mission đã tuyên bố nhìn thấy sinh vật này cùng lúc. Năm 1964, Art Folden đã quay được một đoạn phim cho thấy "một lằn nước lớn đang di chuyển trong nước". Gần đây hơn, một đoạn phim quay bằng điện thoại di động cho thấy hai hình dạng đen dưới nước, được cho là hai khúc gỗ. Ogopogo đã thu hút sự chú ý của nhiều chương trình truyền hình và phim tài liệu. Các chương trình như "In Search of", "X-Files", "Is It Real: Monsters of the Deep", và "Monster Quest" đã đề cập đến sinh vật này. Ngoài ra, một số bộ phim và series khác cũng đã sử dụng Ogopogo làm cảm hứng. Bill Steciuk, người sáng lập tổ chức The Legend Hunters, đã nhìn thấy một sinh vật lạ di chuyển trong hồ Okanagan vào năm 1978. Ông đã tập hợp một nhóm nghiên cứu nghiêm túc để tìm kiếm Ogopogo. Nhóm của ông sử dụng các công nghệ tiên tiến như R.O.V. và kỹ thuật phản xạ âm thanh trong các cuộc khảo sát của họ. Hồ Okanagan, nơi Ogopogo được cho là sống, là một địa điểm độc đáo với chiều dài khoảng 120 km, rộng 3,5 km, và độ sâu lớn nhất là 235 mét. Hồ này có nguồn gốc từ các hoạt động trầm tích và núi lửa kỷ thứ ba, sự nứt gãy và sự bào mòn sâu, từng được coi là một vịnh kín thông với biển. Khu vực Okanagan rất đẹp, thu hút du khách đến tham quan ngay cả khi không thấy Ogopogo. Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

