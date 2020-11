Smartphone với hệ thống quản lý màu sắc toàn diện lần đầu xuất hiện

Theo đại diện của Oppo, màu sắc giúp truyền cảm hứng sáng tạo và ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về hình ảnh thực tế. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn nâng cao một cách toàn diện hệ thống quản lý màu sắc để ghi lại mọi khoảnh khắc cuộc sống thật rực rỡ và sống động. "Dựa trên khả năng hiển thị màu sắc tuyệt vời của Find X2 Pro, chúng tôi đã nỗ lực phát triển Hệ thống quản lý màu sắc toàn diện mới để hỗ trợ chụp ảnh 10-bit với định dạng HEIF. Chúng tôi mong muốn mang đến cho người dùng trải nghiệm màu sắc chân thực và mượt mà, giúp thỏa mãn mong muốn khám phá, lưu giữ và thể hiện bản thân một cách trọn vẹn", đại diện Oppo cho biết thêm.

Tại sự kiện OPPO INNO DAY 2020 vừa qua, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành OPPO – Tony Chen đã phát biểu: “Chúng tôi tin tưởng vào triết lý “Công nghệ vì con người – Tử tế vì thế giới”. OPPO sử dụng công nghệ để trao quyền cho người dùng khả năng nắm bắt vẻ đẹp xung quanh và khơi nguồn các ý tưởng về tương lai; từ đó giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Phương châm này thể hiện cụ thể trong quá trình R&D của OPPO với công nghệ quản lý màu sắc. Hệ thống Quản lý màu toàn diện của OPPO là một chức năng cơ bản ở cấp hệ thống và rất thông minh. Đầu tiên, OPPO tìm cách đạt được tiêu chuẩn đồng nhất với mọi màn hình để màu sắc hiển thị theo cùng một phương thức, đảm bảo độ chính xác và trung thực. Sau đó, OPPO nghiên cứu sâu hơn để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của người dùng với khả năng tùy chỉnh hình ảnh.

Từ năm 2018, đội ngũ kỹ sư R&D của OPPO đã nhận thức được những thách thức mà người dùng smartphone phải đối mặt với sự thiếu sót về chất lượng màu sắc. Với việc cân nhắc cẩn thị về sức khỏe thị giác, đội ngũ kỹ sư bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ hiệu chỉnh màu sắc để giải quyết yêu cầu của người dùng, nhằm mang đến những trải nghiệm hình ảnh tốt hơn. Để dễ hiểu, hầu hết các thiết bị đầu ra hiện nay như Laptop hay Smartphone... đều đang sử dụng hệ màu tiêu chuẩn RGB. Hệ thống quản lý màu sắc toàn diện sẽ cho ra màu sắc và hình ảnh chân thực hơn, sống động và rực rỡ hơn.

Thuật toán mô tả về hệ thống quản lý màu sắc toàn diện

Đội ngũ R&D của OPPO đã đẩy mạnh sử dụng các thuật toán trong các lĩnh vực điều chỉnh biến dạng hình ảnh, giảm nhiễu đa khung hình và siêu phân giải (perceptual extreme super-resolution). Hơn nữa, OPPO sẽ hỗ trợ cảm biến hình ảnh có chế độ Digital Overlap (DOL) HDR. Công nghệ DOL - HDR tổng hợp nhiều điều kiện sáng vào trong một bức ảnh. Do đó, màu sắc được ghi lại đầy đủ và rực rỡ ngay cả khi chụp ảnh ngược sáng.

So với độ sâu 8-bit, độ sâu màu 10-bit giúp giảm khoảng cách giữa các màu, cho khả năng hiển thị màu tự nhiên và chân thực hơn. Độ sâu màu 10-bit cải thiện hơn nữa độ chuyển màu để nâng cao chất lượng hình ảnh trong quá trình tạo và chỉnh sửa hậu kỳ. Trong khi đó, với kích thước chỉ bằng khoảng 50% so với ảnh JPEG, định dạng HEIF mới hỗ trợ đầy đủ nhiều dạng đa phương tiện, chẳng hạn như hình ảnh tĩnh, Exif, dữ liệu chiều sâu ảnh và video động, do đó cho phép người dùng tự do sáng tạo hơn. Hơn thế nữa, định dạng HEIF có thể được phát triển thêm để đảm bảo khả năng tương thích với độ sâu màu cực cao.