"Smartphone cục gạch" Nokia khuấy đảo thế giới... hàng chục năm trước

Trong lịch sử vài thập kỷ, Nokia ghi dấu với loạt siêu phẩm từ điện thoại ''cục gạch'' đến các thiết bị độc đáo, và một trong số đó là chiếc smartphone kiêm máy tính bỏ túi Nokia 9900 Communicator. Trở về 24 năm trước, vào những năm 1996 khi mà con người mới làm quen với Internet, Nokia 9900 Communicator (Nokia 9000) xuất hiện. Thời điểm đó, đây là chiếc điện thoại đầu tiên có khả năng duyệt web và nhận được fax như một smartphone hiện đại. Thoạt nhìn, chiếc điện thoại này không quá khác biệt với những ''cục gạch'' Nokia ở cùng thời điểm với thiết kế dày cộp màu xám đen, các nút bấm to, và một màn hình LCD trắng đen với độ phân giải 640 x 200 pixels. Điểm độc đáo của Nokia 9000 nằm ở chỗ, khi người dùng trượt ngang điện thoại sẽ mở ra một bàn phím chuẩn QWERTY với màn hình kích thước lớn hơn. Cũng chính vì thế nó được gọi là ''smartphone kiêm máy tính bỏ túi'' cực độc đáo của Nokia. Cấu trúc màn hình và bàn phím bên trong hoạt động của điện thoại khá tách biệt với phần bên ngoài Người dùng có thể bật và tắt nguồn điện thoại mà không ảnh hưởng đến nửa ''máy tính'' còn lại. Ngoài ra bạn cũng có thể đồng bộ danh bạ và lịch giữa điện thoại và PC thông qua các cổng kết nối tương ứng. Nokia 9000 chạy hệ điều hành dựa trên DOS Intel 386 cách đó một thập kỷ, dù vậy khả năng hoạt động ở tốc độ 24 MHz vẫn khiến nhiều người bị ấn tượng. Dù ra đời 24 năm trước, Nokia 9000 Communicator được đánh giá cao bởi đã sở hữu sẵn một vài ứng dụng tương tự smartphone, một trong số đó là khả năng duyệt web và nhận fax. Bạn cũng có thể nhận e-mail ngay cả khi không có mặt tại văn phòng thông qua chiếc Nokia 9000 đang cầm trên tay. Vì thế, nó còn được xem là tiền thân của smartphone hiện đại ngày nay. Thời điểm đó siêu phẩm này của Nokia có giá bán ''cắt cổ'' 800 USD tại Mỹ, 1000 bảng tại thị trường Anh. Sản phẩm này càng trở nên nổi tiếng khi được nam diễn viên Val Kilmer ''lăng xê'' trong bộ phim The Saint, cũng như các diễn viên Anthony Hopkins và Chris Rock sử dụng trong phim Bad Company cực hot. Nokia 9110 Communicator với nhiều cải tiến hơn ra đời vài năm sau đó nhưng không gây được tiếng vang như phiên bản tiền nhiệm. Thiết bị có khối lượng nhẹ hơn nhiều, ở mức 253g và ăng ten bên ngoài có thể được gấp gọn vào thân máy. Điều tuyệt vời hơn nữa là CPU đã được nâng cấp lên CPU 486 do AMD sản xuất, chạy ở tốc độ 33 MHz. Hiện tại là thế hệ của những chiếc điện thoại tràn viền hay nắp gập hiện đại, tuy nhiên không ít người vẫn hy vọng một ngày nào đó Nokia ''hồi sinh'' chiếc điện thoại kiêm máy tính bỏ túi độc đáo này.

