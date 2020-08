Đồ cổ Nokia sở hữu công nghệ đi trước Apple AirPods cả thập niên

Tháng 11/2011, Nokia ra mắt mẫu điện thoại Nokia Oro, là phiên bản "sang chảnh" của model Nokia C7 với thiết kế và cấu hình không có nhiều khác biệt. Tuy nhiên điều tạo nên đẳng cấp cho điện thoại này là vật liệu quý làm nên nó. Thiết bị này có vỏ bọc mạ vàng 18 carat, cấu thành từ đá quý sapphire cùng với loại da bọc cao cấp nhất đến từ vùng cao nguyên Scotland. Trong khi, với những người quan tâm đến Nokia Oro, họ không quan trọng tỉ lệ hiệu năng và giá cả, điều họ quan tâm là chất lượng chế tác cùng với nguyên vật liệu quý hiếm mà nó sở hữu. Rõ ràng, chiếc Nokia đồ cổ này là sản phẩm dành cho những người muốn sở hữu chiếc điện thoại "hàng hiếm" và khiến người khác phải thèm thuồng. Sẽ không có gì đáng nói nếu Nokia chỉ là một chiếc điện thoại gần 10 năm tuổi và làm từ vật liệu đắt đỏ. Là một chiếc điện thoại cổ nhưng Nokia Oro sở hữu công nghệ đi trước Apple AirPods cả thập niên, cụ thể chính là phụ kiện tai nghe đi kèm. Mẫu tai nghe không dây của Nokia Oro có tên J, được đặt theo thiết kế giống hình chữ J của nó. Nếu bạn thấy "quen quen" thì cũng không ai bởi tai nghe J có thiết kế không quá khác biệt với AirPod, sản phẩm được Apple ra mắt năm 2016. Phụ kiện này tất nhiên cũng được mạ vàng 18K để đồng bộ với điện thoại với ,một nút nhận cuộc gọi. Tai nghe J chỉ có duy nhất một bên được sạc thông qua một dock có kẹp để gài vào túi quần, cổ áo. Ngay từ thời điểm ra mắt, tai nghe J ccura Nokia Oro đã gây ấn tượng và từng đoạt giải thiết kế tai nghe Bluetooth của iF Product Design Award 2011. Nokia Oro được giới chuyên môn đánh giá cao về thiết kế với hai phiên bản là Nokia Oro Light với tông màu vàng trắng và Oro Dark với tông vàng đen. Bên trong Oro là những tính năng cao cấp như trang bị hệ điều hành Symbian Anna, khả năng kết nối 3G và Wifi. Màn hình cảm ứng 3.5 inch công nghệ AMOLED, camera 8 megapixel với khả năng quay phim 720p… Các nút (volume, camera, lock key) viền kim loại và mặt sau camera đều được mạ vàng 18K. Đồng thời, toàn bộ quá trình đánh bóng đều được làm thủ công. Mặt lưng da sang chảnh nhưng vẫn mềm, mịn. Phím menu của máy được làm bằng Saphia, chống trầy và long lanh khi đèn nền của phím phát sáng. Máy cũng có tính năng mà ngày này được biết đến với tên gọi Always on display cho phép màn hình chờ luôn sáng, hiển thị thông tin ngày giờ. Vào thời kỳ hoàng kim đó, Nokia Oro kèm phụ kiện "đi trước thời đại" được chào bán tại Châu Âu, Trung Quốc và Trung Đông với giá khoảng 800 euro (khoảng 23.5 triệu đồng). Nguồn gốc về bản nhạc chuông huyền thoại của Nokia | VTC

