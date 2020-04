Sân golf tại Miami của Donald Trump sa thải hơn 500 nhân viên

COVID-19 ảnh hưởng nặng nề lên nước Mỹ, các khu nghỉ dưỡng và sân golf cũng không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Sân golf tại Miami của Donald Trump đã buộc phải sa thải hơn 500 nhân viên.

Sân golf và nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami

Sân golf và nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami, nơi đã từng muốn sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 và là nơi đã tổ chức giải WGC-Cadillac trong hơn 60 năm trên sân Blue Monster Course trước khi giải đấu chuyển đến Mexico City vào năm 2017 và trở thành giải WGC-Mexico Championship.



Một thông báo được đệ trình lên Tiểu bang Florida vào cuối tháng trước cho biết khu nghỉ dưỡng này đã buộc phải tạm dừng hoạt động kinh doanh vì COVID-19. Hãng tin AP cho biết hầu hết các nhân viên trong diện sa thải là những người đang làm tại bộ phận phục vụ, tiếp viên golf và quản gia. Không ai trong số những người bị sa thải nằm trong công đoàn.

Ngoài ra, theo Washington Post, đã có khoảng 1.500 nhân viên viên tại các khách sạn ở Mỹ và Canada thuộc sở hữu của Trump bị sa thải trong hai tuần qua.

Ảnh: AP

Được biết, Ông Trump sở hữu tổng cộng 12 sân golf ở Mỹ, 3 sân golf ở châu Âu, một sân golf ở Trung Đông, và 3 sân golf vẫn đang được xây dựng. Sân golf kết hợp khu nghỉ dưỡng mà vị tổng thống Mỹ đề xuất làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 2020 có tên Trump National Doral.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn sở hữu một sân golf 18 lỗ ở quận Westchester (bang New York, Mỹ) cách trung tâm thành phố New York khoảng 30 phút chạy xe. Tại khu thể thao này còn có các hồ bơi, sân tennis, cùng một thác nước cao gần 31 m.

Một sân golf 18 lỗ khác cũng trong tiểu bang New York có tên Trump Golf Links, nằm ở quận Bronx, được tích hợp với một nhà nghỉ rộng hơn 1.800 m2 và một nhà hàng sang trọng cạnh bờ biển. Theo Bloomberg, CLB golf này mất 14 năm để hoàn thiện với tổng chi phí xây dựng lên đến 269 triệu USD .

Trong list sở hữu của mình, Tổng thống Donal Trump còn có những sân golf: Sân golf 18 lỗ thứ 3 trong địa bàn quận New York của ông Trump tọa lạc tại Thung lũng Hudson; CLB golf của ông Trump tại thị trấn Bedminster, bang New Jersey có diện tích gần 243 ha với 2 sân golf 18 lỗ, nhiều sân tennis, một hồ bơi và một trung tâm thể dục; Một sân golf khác ở bang New Jersey mà vị tổng thống Mỹ sở hữu nằm tại thị trấn Colts Neck. và nhiều cái tên khác nữa.