Săm soi loạt thiếu sót trên iPhone 13 gây thất vọng tràn trề

Theo nhận định của nhiều người, iPhone 13 có những nâng cấp không quá nổi bật và còn nhiều thiếu sót gây thất vọng. Trước hết là 3 trong số 4 mẫu iPhone 13 chỉ có tốc độ làm mới 60 Hz. Hiện tại, tốc độ làm mới màn hình của các điện thoại Android cao cấp về cơ bản là 120 Hz. Dòng iPhone 13 cuối cùng cũng có tốc độ làm mới 120 Hz, nhưng việc chỉ iPhone 13 Pro Max có nó là nỗi thất vọng. Nhiều tin đồn cho biết các nhà cung cấp đang tăng cường sản xuất chip Wi-Fi 6e để chuẩn bị cho iPhone 13, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Wi-Fi 6e là một bản nâng cấp lớn cho tiêu chuẩn không dây kết nối mạng không dây. Nhiều người dùng đã hy vọng, iPhone 13 có tính năng màn hình luôn bật. Chuyên gia Max Weinbach đã chia sẻ những tin đồn về tính năng này rất sớm, nơi ông cho biết rằng nó có thể hiển thị đồng hồ cũng như các biểu tượng thông báo có liên quan ngay trong màn hình khóa. Tuy nhiên, điều thất vọng là nó đã không xảy ra. Trên thị trường smartphone Android hiện nay, việc sử dụng sạc nhanh 67W trở lên đã trở thành tiêu chuẩn cho các điện thoại hàng đầu của nhiều hãng khác nhau. Tuy nhiên, iPhone vẫn là smartphone có khả năng sạc nhanh ở mức thấp nhất. Mặc dù dòng iPhone 13 đã dần tăng dung lượng pin nhưng tốc độ sạc 25W là không đủ so với những gì hiện có trên thị trường smartphone hiện nay. Một điểm trừ khác của iPhone 13 đó là thiết kế không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Khác biệt đáng kể nhất là phần notch nhỏ hơn. Tuy nhiên, điều này là không hoàn toàn đủ đối với loạt điện thoại cao cấp năm nay. Chức năng “Face ID” do máy chiếu ma trận điểm, ống kính hồng ngoại và ống kính camera trước mang lại khá nhiều lợi ích. Tuy nhiên, micrô, cảm biến ánh sáng xung quanh và các thành phần khác hoàn toàn không cần phải được tích hợp trên đầu. Một tháng trước khi iPhone 13 được công bố, một loạt tin đồn liên quan đến việc máy sẽ hỗ trợ liên lạc qua vệ tinh. Nhà phân tích Ming-chi Kuo cho biết điều này vào cuối tháng 8, nhưng một nguồn tin khác nói rằng điều đó sẽ không xảy ra khiến nhiều người thất vọng. Thêm một điểm khiến người dùng chần chừ khi rút ví mua iPhone 13 đó là vấn đề giá cả. iPhone 13 mini có giá từ 699 USD (tương đương 15,9 triệu đồng). iPhone 13 có giá từ 799 USD (khoảng 18,18 triệu đồng), iPhone 13 Pro có giá từ 999 USD (khoảng 22,7 triệu đồng) và iPhone 13 Pro Max có giá từ 1099 USD (khoảng 25,7 triệu đồng). Với mức giá này, các mẫu Android có rất nhiều lựa chọn. Những điện thoại cao cấp mới nhất có tất cả các mức RAM cũng như bộ nhớ trong hơn hẳn iPhone 13. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV.

Theo nhận định của nhiều người, iPhone 13 có những nâng cấp không quá nổi bật và còn nhiều thiếu sót gây thất vọng. Trước hết là 3 trong số 4 mẫu iPhone 13 chỉ có tốc độ làm mới 60 Hz. Hiện tại, tốc độ làm mới màn hình của các điện thoại Android cao cấp về cơ bản là 120 Hz. Dòng iPhone 13 cuối cùng cũng có tốc độ làm mới 120 Hz, nhưng việc chỉ iPhone 13 Pro Max có nó là nỗi thất vọng. Nhiều tin đồn cho biết các nhà cung cấp đang tăng cường sản xuất chip Wi-Fi 6e để chuẩn bị cho iPhone 13, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Wi-Fi 6e là một bản nâng cấp lớn cho tiêu chuẩn không dây kết nối mạng không dây. Nhiều người dùng đã hy vọng, iPhone 13 có tính năng màn hình luôn bật . Chuyên gia Max Weinbach đã chia sẻ những tin đồn về tính năng này rất sớm, nơi ông cho biết rằng nó có thể hiển thị đồng hồ cũng như các biểu tượng thông báo có liên quan ngay trong màn hình khóa. Tuy nhiên, điều thất vọng là nó đã không xảy ra. Trên thị trường smartphone Android hiện nay, việc sử dụng sạc nhanh 67W trở lên đã trở thành tiêu chuẩn cho các điện thoại hàng đầu của nhiều hãng khác nhau. Tuy nhiên, iPhone vẫn là smartphone có khả năng sạc nhanh ở mức thấp nhất. Mặc dù dòng iPhone 13 đã dần tăng dung lượng pin nhưng tốc độ sạc 25W là không đủ so với những gì hiện có trên thị trường smartphone hiện nay. Một điểm trừ khác của iPhone 13 đó là thiết kế không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Khác biệt đáng kể nhất là phần notch nhỏ hơn. Tuy nhiên, điều này là không hoàn toàn đủ đối với loạt điện thoại cao cấp năm nay. Chức năng “Face ID” do máy chiếu ma trận điểm, ống kính hồng ngoại và ống kính camera trước mang lại khá nhiều lợi ích. Tuy nhiên, micrô, cảm biến ánh sáng xung quanh và các thành phần khác hoàn toàn không cần phải được tích hợp trên đầu. Một tháng trước khi iPhone 13 được công bố, một loạt tin đồn liên quan đến việc máy sẽ hỗ trợ liên lạc qua vệ tinh. Nhà phân tích Ming-chi Kuo cho biết điều này vào cuối tháng 8, nhưng một nguồn tin khác nói rằng điều đó sẽ không xảy ra khiến nhiều người thất vọng. Thêm một điểm khiến người dùng chần chừ khi rút ví mua iPhone 13 đó là vấn đề giá cả. iPhone 13 mini có giá từ 699 USD (tương đương 15,9 triệu đồng). iPhone 13 có giá từ 799 USD (khoảng 18,18 triệu đồng), iPhone 13 Pro có giá từ 999 USD (khoảng 22,7 triệu đồng) và iPhone 13 Pro Max có giá từ 1099 USD (khoảng 25,7 triệu đồng). Với mức giá này, các mẫu Android có rất nhiều lựa chọn. Những điện thoại cao cấp mới nhất có tất cả các mức RAM cũng như bộ nhớ trong hơn hẳn iPhone 13. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV.