iPhone 13: Tiết lộ tất tần tật thông tin trước ngày ra mắt

Chưa chính thức ra mắt nên những thông tin về iPhone 13 hiện nay chỉ là tin đồn, tuy nhiên đều có độ tin cậy khá cao. Các nguồn tin đều cho rằng, thế hệ iPhone 13 vẫn sẽ có 4 phiên bản, gồm: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Thế hệ iPhone 13 được cho là có 6 màu (đen, xanh lam, tím, hồng, trắng, đỏ) cùng với các tùy chọn về bộ nhớ trong là 64GB, 128GB, 256GB và 512GB.Kiểu dáng thiết kế của iPhone 13 được cho rằng sẽ tương tự như thế hệ tiền nhiệm là iPhone 12. Tuy nhiên, độ dày của iPhone 13 (7,57mm) được cho là nhích hơn chút so với iPhone 12 (7,4mm). Một số thay đổi nhỏ trên máy, như kích thước dày hơn do được trang bị viên pin dung lượng lớn hơn, phần viền sẽ được phủ một lớn chống xước. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hai phiên bản iPhone 13 và 13 Mini, khi cụm camera sẽ được đặt chéo góc, thay vì thẳng hàng như trên iPhone 12. Phiên bản iPhone 13 có cụm camera sau lồi hơn thế hệ trước vì nhô lên thêm gần 1mm. Màn hình mặt trước được cho là OLED với chế độ always-on. Tần số quét của màn hình cũng được cải thiện lên mức cao 120Hz. Ngoài ra, phần "tai thỏ" trên iPhone 13 cũng được cho là sẽ có kích thước nhỏ hơn so với các thế hệ tiền nhiệm. Apple bổ sung 1 ống kính tiềm vọng để cải thiện khả năng thu phóng và công nghệ lidar trên tất cả các mẫu của iPhone 13 cũng được xem là nhằm duy trì lợi thế của iPhone thế hệ mới. Face ID có thể tiếp tục xuất hiện trên iPhone 13. Tuy nhiên, sự quay trở lại của Touch ID sau một thời gian bị “bỏ rơi” cho thấy Apple có chịu khó lắng nghe người dùng khi nâng cấp Touch ID với công nghệ dưới màn hình thay vì ở nút Home. Nếu thế hệ iPhone 12 được trang bị chip A14 Bionic thì iPhone 13 nâng cấp lên A15 Bionic mang đến hiệu năng mạnh mẽ hơn trước. Đây là thế hệ chip được TSMC sản xuất trên tiến trình 5nm thay vì 5nm+ như thế hệ A14 Bionic của iPhone 12. Dung lượng pin cũng được cho là có sự nâng cấp trên iPhone 13, không chỉ lớn hơn mà còn có chế độ sạc ngược không dây đối với các thiết bị của Apple như AirPods, Apple Watch… iPhone 13 được cho là sẽ hỗ trợ công nghệ kết nối vệ tinh. Theo đó, công nghệ này phục vụ một tính năng được gọi là "Tin nhắn khẩn cấp thông qua vệ tinh". Tính năng này sẽ cho phép người dùng nhắn tin đến các dịch vụ ứng cứu hoặc bạn bè khi đang ở trong những khu vực không có sóng của nhà mạng. Bên cạnh đó, nó còn cho phép người dùng báo cáo về các thảm họa khẩn cấp, như hỏa hoạn, tai nạn máy bay, tàu thuyền... Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV.

Chưa chính thức ra mắt nên những thông tin về iPhone 13 hiện nay chỉ là tin đồn, tuy nhiên đều có độ tin cậy khá cao. Các nguồn tin đều cho rằng, thế hệ iPhone 13 vẫn sẽ có 4 phiên bản, gồm: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Thế hệ iPhone 13 được cho là có 6 màu (đen, xanh lam, tím, hồng, trắng, đỏ) cùng với các tùy chọn về bộ nhớ trong là 64GB, 128GB, 256GB và 512GB. Kiểu dáng thiết kế của iPhone 13 được cho rằng sẽ tương tự như thế hệ tiền nhiệm là iPhone 12. Tuy nhiên, độ dày của iPhone 13 (7,57mm) được cho là nhích hơn chút so với iPhone 12 (7,4mm). Một số thay đổi nhỏ trên máy, như kích thước dày hơn do được trang bị viên pin dung lượng lớn hơn, phần viền sẽ được phủ một lớn chống xước. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hai phiên bản iPhone 13 và 13 Mini, khi cụm camera sẽ được đặt chéo góc, thay vì thẳng hàng như trên iPhone 12. Phiên bản iPhone 13 có cụm camera sau lồi hơn thế hệ trước vì nhô lên thêm gần 1mm. Màn hình mặt trước được cho là OLED với chế độ always-on. Tần số quét của màn hình cũng được cải thiện lên mức cao 120Hz. Ngoài ra, phần "tai thỏ" trên iPhone 13 cũng được cho là sẽ có kích thước nhỏ hơn so với các thế hệ tiền nhiệm. Apple bổ sung 1 ống kính tiềm vọng để cải thiện khả năng thu phóng và công nghệ lidar trên tất cả các mẫu của iPhone 13 cũng được xem là nhằm duy trì lợi thế của iPhone thế hệ mới. Face ID có thể tiếp tục xuất hiện trên iPhone 13. Tuy nhiên, sự quay trở lại của Touch ID sau một thời gian bị “bỏ rơi” cho thấy Apple có chịu khó lắng nghe người dùng khi nâng cấp Touch ID với công nghệ dưới màn hình thay vì ở nút Home. Nếu thế hệ iPhone 12 được trang bị chip A14 Bionic thì iPhone 13 nâng cấp lên A15 Bionic mang đến hiệu năng mạnh mẽ hơn trước. Đây là thế hệ chip được TSMC sản xuất trên tiến trình 5nm thay vì 5nm+ như thế hệ A14 Bionic của iPhone 12. Dung lượng pin cũng được cho là có sự nâng cấp trên iPhone 13, không chỉ lớn hơn mà còn có chế độ sạc ngược không dây đối với các thiết bị của Apple như AirPods, Apple Watch… iPhone 13 được cho là sẽ hỗ trợ công nghệ kết nối vệ tinh. Theo đó, công nghệ này phục vụ một tính năng được gọi là "Tin nhắn khẩn cấp thông qua vệ tinh". Tính năng này sẽ cho phép người dùng nhắn tin đến các dịch vụ ứng cứu hoặc bạn bè khi đang ở trong những khu vực không có sóng của nhà mạng. Bên cạnh đó, nó còn cho phép người dùng báo cáo về các thảm họa khẩn cấp, như hỏa hoạn, tai nạn máy bay, tàu thuyền... Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV.