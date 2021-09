Tất tần tật 4 mẫu iPhone 13 đẹp long lanh Apple mới trình làng

iPhone 13 series trông tương tự như dòng iPhone 12, với bốn thiết bị có kích thước bao gồm 5.4 inch, 6.1 inch và 6.7 inch. Trong đó 2 chiếc iPhone là mẫu "Pro" cao cấp hơn và hai chiếc được định vị là có chi phí thấp hơn, thiết bị hợp lý hơn là iPhone 13 và iPhone 13 mini. iPhone 13 mini không có quá nhiều khác biệt so với iPhone 13, kể cả các thông số kỹ thuật. Điểm khác biệt lớn nhất trên iPhone 13 mini chính là màn hình nhỏ hơn 5,4 inch. iPhone 13 mini vẫn sẽ có tuỳ chọn 5 màu sắc bao gồm: Đen, trắng, xanh nước biển, đỏ và hồng mới. Máy có giá khởi điểm ở Việt Nam là 21,99 triệu đồng.Thiết kế của iPhone 13 không có nhiều thay đổi so với iPhone 12 ngoài việc gây ấn tượng với màu hồng mới. Đây vẫn là mẫu tiêu chuẩn của dòng sản phẩm. iPhone 13 có màn hình kích thước 6,1 inch tương tự năm ngoái, cùng với thiết lập camera phía sau với camera chính được ghép nối với một ống kính siêu rộng. Dung lượng lưu trữ thấp nhất của iPhone 13 là 128GB. Ngoài ra, có sẵn các tùy chọn khác như 256GB và 512GB. Phần "tai thỏ" trên iPhone 13 đã được giảm hơn 20% để giúp màn hình tăng diện tích hiển thị. Độ sáng màn hình của iPhone 13 sáng hơn iPhone 12 tới 28%. Máy có 5 màu sắc: Đen, trắng, xanh nước biển, đỏ và hồng mới, có giá khởi điểm ở Việt Nam là 24,99 triệu đồng. iPhone 13 Pro được trang bị màn hình ProMotion của iPad Pro với tần số quét 120hz. Máy có cùng kích thước với iPhone 13 thông thường nhưng trang bị camera ba ống kính ở mặt sau cùng những nâng cấp khác. Ống kính thứ ba là ống kính tele giúp phóng to các đối tượng ở xa. iPhone 13 Pro lần đầu tiên giới thiệu chế độ macro "siêu chân thực". Bên cạnh đó, iPhone 13 Pro là dòng điện thoại Pro là mẫu sở hữu con chip mạnh nhất. Tùy chọn lưu trữ tối đa của bộ nhớ trong của iPhone 13 Pro lên đến 1TB. Apple cung cấp cho người dùng 4 sự lựa chọn về màu sắc là đen, trắng, vàng và xanh dương. Máy có giá khởi điểm ở Việt Nam là 30,99 triệu đồng. iPhone 13 Pro Max cũng sở hữu màn hình ProMotion với tốc độ làm tươi 120Hz. Apple cũng cung cấp tùy chọn lưu trữ tối đa của bộ nhớ trong của iPhone 13 Pro Max lên đến 1TB. Đây là điện thoại lớn nhất trong dòng iPhone mới với màn hình 6,7 inch. Nó có tất cả các thông số kỹ thuật của iPhone 13 Pro thông thường nhưng đi kèm với pin lớn hơn và một số tính năng tốt hơn một chút. Đồng thời người dùng có 4 sự lựa chọn về màu sắc là đen, trắng, vàng và xanh dương. Màu mới trong dòng iPhone 13 Pro Max là xanh dương có tên chính thức là Sierra Blue. Giá của iPhone 13 Pro Max cũng đắt nhất, từ 33,99 triệu đồng. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV.

