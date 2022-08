Sa mạc la liệt dưa hấu, dân làng cảnh báo: "Coi chừng mất mạng!"

Sa Pha Đầu nằm ở rìa phía Đông Nam của sa mạc Tengger (hay còn gọi là sa mạc Đằng Cách Lý) ở khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc. Ở nơi đầy nắng và gió như Sa Pha Đầu, trồng đủ loại dưa hấu là chuyện không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, những cánh đồng đầy ắp quả dưa hấu sa mạc căng mọng này lại để bảng hiệu cấm, nhắc nhở du khách không được hái và ăn. Lí do đằng sau cũng khiến mọi người tránh xa loại quả này. Loại dưa hấu sa mạc hay dưa hấu thuốc này có tên khoa học là Citrullus colocynthis. Chúng sinh trưởng trên cát thay vì đất thông thường và được trồng khá phổ biến ở Ấn Độ, vùng Nam Á, Bắc Phi... Tuy nhiên đây là một loại quả hoang dã có chất độc rất cao bên trong. Mặc dù có rất nhiều dưa hấu trên sa mạc nhưng người dân bản địa không bao giờ dám ăn nó. Mặc dù ban đầu nó không độc nhưng do môi trường mà nó đã phát triển thành loại dưa hấu độc, tất cả các lớp biểu bì đều có độc tính rất mạnh. Nếu vô tình ăn phải nó, du khách sẽ bị nhiễm độc. Theo nghiên cứu, các nhà thực vật học đã phát hiện ra dưa hấu thuốc có chứa 4 loại saponin, 3 loại hợp chất sắt và 2 loại ancaloit, khi trộn lẫn với nhau sẽ tạo thành chất độc cực mạnh. Mặc dù trong thịt quả dưa hấu thuốc không có nhiều nước nhưng trong dây leo và thân rễ của chúng vẫn còn nước, nước ép này có tính ăn mòn rất cao, khi tiếp xúc với da sẽ tạo ra cảm giác bỏng rát, cảm giác đau đớn khiến người ta ám ảnh cả đời. Hơn nữa, vỏ của dưa hấu thuốc còn có rất nhiều lông tơ. Loại lông mịn này có chứa hàm lượng kiềm cao, nếu bạn vô tình chạm vào sẽ vô cùng ngứa ngáy. Điều đáng nói là do nguồn nước của sa mạc vô cùng khan hiếm, một số động vật sẽ liều lĩnh ăn dưa hấu thuốc, kết quả là nhiều động vật chết trước cây dưa hấu thuốc. Vì vậy nhìn thấy dưa hấu thuốc trên sa mạc nghĩa là có thể nhìn thấy nhiều xác động vật. Nhìn bên ngoài, loại dưa hấu này trông rất bình thường, nhưng khi bổ đôi ra thì bên trong ruột là màu trắng, hạt hơi có màu xanh, không có mùi vị và rất đắng. Nếu chẳng may ăn phải loại dưa hấu này, bạn sẽ cảm thấy không khỏe, chóng mặt, buồn nôn, đau dạ dày,… có thể uống sữa để giảm đau, thuốc Atropine cũng có tác dụng giải độc tố, và lập tức đến bệnh viện. Nếu bạn được điều trị, khả năng sống sót sẽ được cải thiện đáng kể. Dù có độc nhưng giống dưa này là một loại thảo dược rất hữu hiệu trong việc điều trị tiểu đường, huyết áp cao, bệnh gan, bệnh vẩy nến, sỏi thận, giảm sưng, đau, táo bón, đau răng, trị phong thấp. Mời các bạn xem video: Người biến hóa cho cây hoa giấy. Nguồn: THĐT

