Rết khổng lồ tái xuất sau hơn một thế kỷ tuyệt tích

Trong một phát hiện đáng kinh ngạc, loài rết khổng lồ Spirostreptus sculptus, đã bị mất tích hơn 120 năm, đã được tìm thấy lại trong khu rừng nguyên sinh Makira của Madagascar. (Ảnh: CNN) Đây là một bước tiến lớn trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và là minh chứng cho sự kiên trì của các nhà khoa học trong việc tìm kiếm những loài động vật đã biến mất. (Ảnh: Popular Mechanics) Loài rết khổng lồ Spirostreptus sculptus lần đầu tiên được mô tả vào năm 1897 bởi nhà côn trùng học Henri de Saussure và nhà tự nhiên học Leo Zehntner sau khi chúng được phát hiện tại Madagascar. (Ảnh: KahawaTungu) Tuy nhiên, kể từ đó, không có bất kỳ ghi chép khoa học nào về loài này. Sự mất tích bí ẩn của nó đã trở thành một câu hỏi lớn cho các nhà khoa học trong hơn một thế kỷ. (Ảnh: Re:wild) Dự án “Re:wild’s Search for Lost Species” đã tập hợp các nhà khoa học từ nhiều tổ chức khác nhau với mục tiêu tìm kiếm những loài động vật đã biến mất khỏi hồ sơ khoa học trong hơn một thập kỷ nhưng được cho là chưa tuyệt chủng. Họ đã dành nhiều tuần để khám phá rừng Makira, một trong những khu bảo tồn lớn nhất Madagascar, với hy vọng tìm thấy những sinh vật bí ẩn này. (Ảnh: Re:wild) Một trong những phát hiện đáng kinh ngạc nhất chính là sự tái xuất hiện của rết khổng lồ Spirostreptus sculptus. Điều thú vị là người dân địa phương dường như không hề hay biết về sự tồn tại của loài vật này. (Ảnh: MSN) Christina Biggs, nhân viên phụ trách “Re:wild’s Search for Lost Species”, chia sẻ: "Madagascar là một điểm nóng về đa dạng sinh học và rừng Makira là khu vực còn nguyên sơ nhất trong cả nước. Do đó, chúng tôi quyết định thử nghiệm một mô hình mới để tìm kiếm các loài đã mất tại đây". (Ảnh: Miami Herald) Phát hiện này không chỉ mang lại hy vọng cho việc bảo tồn loài rết khổng lồ Spirostreptus sculptus mà còn mở ra cơ hội cho việc tìm kiếm và bảo vệ các loài động vật khác đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trên toàn cầu. (Ảnh: CNN) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

Trong một phát hiện đáng kinh ngạc, loài rết khổng lồ Spirostreptus sculptus , đã bị mất tích hơn 120 năm, đã được tìm thấy lại trong khu rừng nguyên sinh Makira của Madagascar. (Ảnh: CNN) Đây là một bước tiến lớn trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và là minh chứng cho sự kiên trì của các nhà khoa học trong việc tìm kiếm những loài động vật đã biến mất. (Ảnh: Popular Mechanics) Loài rết khổng lồ Spirostreptus sculptus lần đầu tiên được mô tả vào năm 1897 bởi nhà côn trùng học Henri de Saussure và nhà tự nhiên học Leo Zehntner sau khi chúng được phát hiện tại Madagascar. (Ảnh: KahawaTungu) Tuy nhiên, kể từ đó, không có bất kỳ ghi chép khoa học nào về loài này. Sự mất tích bí ẩn của nó đã trở thành một câu hỏi lớn cho các nhà khoa học trong hơn một thế kỷ. (Ảnh: Re:wild) Dự án “Re:wild’s Search for Lost Species” đã tập hợp các nhà khoa học từ nhiều tổ chức khác nhau với mục tiêu tìm kiếm những loài động vật đã biến mất khỏi hồ sơ khoa học trong hơn một thập kỷ nhưng được cho là chưa tuyệt chủng. Họ đã dành nhiều tuần để khám phá rừng Makira, một trong những khu bảo tồn lớn nhất Madagascar, với hy vọng tìm thấy những sinh vật bí ẩn này. (Ảnh: Re:wild) Một trong những phát hiện đáng kinh ngạc nhất chính là sự tái xuất hiện của rết khổng lồ Spirostreptus sculptus. Điều thú vị là người dân địa phương dường như không hề hay biết về sự tồn tại của loài vật này. (Ảnh: MSN) Christina Biggs, nhân viên phụ trách “Re:wild’s Search for Lost Species”, chia sẻ: "Madagascar là một điểm nóng về đa dạng sinh học và rừng Makira là khu vực còn nguyên sơ nhất trong cả nước. Do đó, chúng tôi quyết định thử nghiệm một mô hình mới để tìm kiếm các loài đã mất tại đây". (Ảnh: Miami Herald) Phát hiện này không chỉ mang lại hy vọng cho việc bảo tồn loài rết khổng lồ Spirostreptus sculptus mà còn mở ra cơ hội cho việc tìm kiếm và bảo vệ các loài động vật khác đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trên toàn cầu. (Ảnh: CNN) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.