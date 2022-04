“Quái vật” thức giấc ở Nam Cực khiến Trái đất rung chuyển suốt 2 năm

Theo các nhà khoa học, 85.000 trận động đất lớn nhỏ từ tháng 8-2020 đến nay khiến Trái đất rung chuyển đã được ghi nhận mà không rõ nguyên nhân. Các nhà địa chấn học từ Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức GFZ (trụ sở tại Postdam) cho biết, họ đã tìm ra nguyên nhân đến từ ngọn núi lửa Orca Seamount. Nguồn gốc của những cú rung chuyển là do một "ngón tay" magma của núi lửa Orca Seamount chọc vào lớp vỏ của Trái Đất. Tình huống tương tự từng được ghi nhận ở một số nơi trên hành tinh nhưng đây là lần đầu tiên được ghi nhận ở vùng biển băng giá này. Orca Seamount cao 900 mét, là một ngọn núi lửa không hoạt động nằm dưới đáy khu vực eo biển Bransfeld, một ngõ hẹp giữa quần đảo Nam Shetland (thuộc châu Nam Cực) và mũi Tây Bắc của lục địa Nam Cực. Trong khu vực này, mảng kiến tạo Phoenix đang lặn xuống bên dưới mảng lục địa Nam Cực, tạo ra một mạng lưới các đới đứt gãy, từ đó dẫn đến các hoạt động địa chất phức tạp. Những người đầu tiên ghi nhận được các trận động đất nhỏ là các nhà khoa học tại trạm nghiên cứu Đảo King George thuộc Nam Shetland. Họ lập tức kết nối với các đồng nghiệp khắp thế giới, đối chiếu dữ liệu từ các trạm địa chất quanh đó và từ các vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất. Việc kết nối dữ liệu đã giúp các nhà khoa học tìm ra cả một chuỗi động đất liên quan tới nhau, trong đó 2 trận mạnh nhất là vào tháng 10/2020 với 5,9 độ Richter và tháng 11-2020 với 6 độ Richter. Sau đó hoạt động địa chất suy yếu dần. Nghiên cứu cũng cho thấy các lần rung chuyển này đã di chuyển mặt đất trên đảo King George tới 11 cm. Chỉ 4% sự dịch chuyển đó được giải thích trực tiếp bởi động đất. Vì vậy các nhà khoa học đã nghĩ đến sự chuyển động của magma dưới lòng đất sâu, từ đó xác định được thủ phạm là "quái vật lửa" Orca Seamount - thứ đã âm thầm thức giấc. Các nhà nghiên cứu đã cử một đội nghiên cứu trực tiếp tới eo biển, đo đạc đáy biển, đối chiếu với các bản đồ trước đó để củng cố thêm cho phát hiện do chưa có bằng chứng trực tiếp nào về một vụ phun trào được ghi nhận. Chuỗi động đất xảy ra khi nhiều trận động đất diễn ra trong vài tuần hoặc vài tháng, không có trình tự rõ ràng. Hoạt động địa chấn này có thể là dấu hiệu của một vụ phun trào sắp xảy ra của siêu núi lửa, mặc dù điều này rất khó dự đoán. Hầu hết các trận động đất là do sự tương tác của các mảng; tuy nhiên, một số có liên quan đến núi lửa và sự chuyển động của magma. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT.

Theo các nhà khoa học, 85.000 trận động đất lớn nhỏ từ tháng 8-2020 đến nay khiến Trái đất rung chuyển đã được ghi nhận mà không rõ nguyên nhân. Các nhà địa chấn học từ Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức GFZ (trụ sở tại Postdam) cho biết, họ đã tìm ra nguyên nhân đến từ ngọn núi lửa Orca Seamount. Nguồn gốc của những cú rung chuyển là do một "ngón tay" magma của núi lửa Orca Seamount chọc vào lớp vỏ của Trái Đất. Tình huống tương tự từng được ghi nhận ở một số nơi trên hành tinh nhưng đây là lần đầu tiên được ghi nhận ở vùng biển băng giá này. Orca Seamount cao 900 mét, là một ngọn núi lửa không hoạt động nằm dưới đáy khu vực eo biển Bransfeld, một ngõ hẹp giữa quần đảo Nam Shetland (thuộc châu Nam Cực) và mũi Tây Bắc của lục địa Nam Cực. Trong khu vực này, mảng kiến tạo Phoenix đang lặn xuống bên dưới mảng lục địa Nam Cực, tạo ra một mạng lưới các đới đứt gãy, từ đó dẫn đến các hoạt động địa chất phức tạp. Những người đầu tiên ghi nhận được các trận động đất nhỏ là các nhà khoa học tại trạm nghiên cứu Đảo King George thuộc Nam Shetland. Họ lập tức kết nối với các đồng nghiệp khắp thế giới, đối chiếu dữ liệu từ các trạm địa chất quanh đó và từ các vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất. Việc kết nối dữ liệu đã giúp các nhà khoa học tìm ra cả một chuỗi động đất liên quan tới nhau, trong đó 2 trận mạnh nhất là vào tháng 10/2020 với 5,9 độ Richter và tháng 11-2020 với 6 độ Richter. Sau đó hoạt động địa chất suy yếu dần. Nghiên cứu cũng cho thấy các lần rung chuyển này đã di chuyển mặt đất trên đảo King George tới 11 cm. Chỉ 4% sự dịch chuyển đó được giải thích trực tiếp bởi động đất. Vì vậy các nhà khoa học đã nghĩ đến sự chuyển động của magma dưới lòng đất sâu, từ đó xác định được thủ phạm là "quái vật lửa" Orca Seamount - thứ đã âm thầm thức giấc. Các nhà nghiên cứu đã cử một đội nghiên cứu trực tiếp tới eo biển, đo đạc đáy biển, đối chiếu với các bản đồ trước đó để củng cố thêm cho phát hiện do chưa có bằng chứng trực tiếp nào về một vụ phun trào được ghi nhận. Chuỗi động đất xảy ra khi nhiều trận động đất diễn ra trong vài tuần hoặc vài tháng, không có trình tự rõ ràng. Hoạt động địa chấn này có thể là dấu hiệu của một vụ phun trào sắp xảy ra của siêu núi lửa, mặc dù điều này rất khó dự đoán. Hầu hết các trận động đất là do sự tương tác của các mảng; tuy nhiên, một số có liên quan đến núi lửa và sự chuyển động của magma. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT.