Cảnh báo: Trận động đất siêu mạnh có thể hủy diệt hoàn toàn Trái đất

Một mô phỏng được tạo ra bởi What If trong bộ phim tài liệu "What If a Magnesium 20 Earthquake Hits?" cho thấy, trận động đất 20 độ richter có thể xảy ra nhờ tác động của một tiểu hành tinh lớn. Với một trận động đất kinh khủng như vậy, bạn sẽ cảm thấy rung chuyển trong ít nhất năm phút, và các dư chấn sẽ kéo dài hàng giờ. Sóng thần và núi lửa phun trào, nhiều trận động đất hơn sẽ xảy ra và cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Để chúng ta dễ hình dung, có khoảng 20.000 trận động đất xảy ra trên toàn cầu mỗi năm, tức là khoảng 55 trận động đất mỗi ngày. Một số trong đó chỉ là những trận động đất với quy mô nhỏ, dư chấn không đáng kể. Mặc dù vậy, có những trận động đất mạnh hơn 7 độ richter, có thể gây thiệt hại nặng nề. Thang độ richter không phải là một thang đo tuyến tính mà là logarit. Khi các con số tăng lên một, cường độ của trận động đất sẽ tăng lên mười. Một trận động đất ở quy mô cực kỳ lớn được coi là không thể xảy ra. Đó là bởi quy mô một trận động đất liên quan đến độ dài đường đứt gãy của mặt đất: Đứt gãy càng dài, động đất càng lớn. Để tạo ra một trận động đất 10,5 độ richter, cần phải có một đường đứt gãy với chiều dài khoảng 80.000km mà chu vi Trái đất chỉ khoảng 40.000km. Vì vậy một trận động đất với cường độ 20 độ richter thực sự rất kinh hoàng và hoàn toàn có thể hủy diệt loài người. Để phá hủy hành tinh, trận động đất sẽ cần phải vượt qua năng lượng liên kết hấp dẫn, điều này mô tả giá trị tối thiểu mà Trái đất có thể giữ được dưới tác dụng của trọng lực. Người tường thuật lưu ý: "Một trận động đất 20 độ richter sẽ tạo ra đủ năng lượng để vượt qua năng lượng liên kết hấp dẫn và phá hủy hành tinh của chúng ta". Vậy "Liệu một tiểu hành tinh có nguy cơ va vào Trái đất không?". Theo NASA, câu trả lời sẽ là: "Có, các tiểu hành tinh đã va vào Trái đất trong suốt lịch sử và việc này sẽ xảy ra một lần nữa". Tuy nhiên, chúng ta không cần phải hoảng loạn bởi việc tiểu hành tinh lao vào Trái đất không xảy ra thường xuyên và nhân loại đang ngày càng làm tốt hơn trong phát hiện và theo dõi những mối đe dọa tiềm tàng. “Chúng xảy ra theo quy mô thời gian từ hàng trăm đến hàng nghìn đến hàng triệu năm" - Kelly Fast - chuyên gia về tiểu hành tinh làm việc trong lĩnh vực phòng vệ hành tinh của NASA nói. Vào tháng 7, nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Tây Nam, Mỹ, đã tính toán loại tiểu hành tinh giống như tiểu hành tinh đã xóa sổ loài khủng long có thể tấn công Trái đất một lần theo chu kỳ trung bình 250 triệu năm một lần. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Một mô phỏng được tạo ra bởi What If trong bộ phim tài liệu "What If a Magnesium 20 Earthquake Hits?" cho thấy, trận động đất 20 độ richter có thể xảy ra nhờ tác động của một tiểu hành tinh lớn. Với một trận động đất kinh khủng như vậy, bạn sẽ cảm thấy rung chuyển trong ít nhất năm phút, và các dư chấn sẽ kéo dài hàng giờ. Sóng thần và núi lửa phun trào, nhiều trận động đất hơn sẽ xảy ra và cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Để chúng ta dễ hình dung, có khoảng 20.000 trận động đất xảy ra trên toàn cầu mỗi năm, tức là khoảng 55 trận động đất mỗi ngày. Một số trong đó chỉ là những trận động đất với quy mô nhỏ, dư chấn không đáng kể. Mặc dù vậy, có những trận động đất mạnh hơn 7 độ richter, có thể gây thiệt hại nặng nề. Thang độ richter không phải là một thang đo tuyến tính mà là logarit. Khi các con số tăng lên một, cường độ của trận động đất sẽ tăng lên mười. Một trận động đất ở quy mô cực kỳ lớn được coi là không thể xảy ra. Đó là bởi quy mô một trận động đất liên quan đến độ dài đường đứt gãy của mặt đất: Đứt gãy càng dài, động đất càng lớn. Để tạo ra một trận động đất 10,5 độ richter, cần phải có một đường đứt gãy với chiều dài khoảng 80.000km mà chu vi Trái đất chỉ khoảng 40.000km. Vì vậy một trận động đất với cường độ 20 độ richter thực sự rất kinh hoàng và hoàn toàn có thể hủy diệt loài người. Để phá hủy hành tinh, trận động đất sẽ cần phải vượt qua năng lượng liên kết hấp dẫn, điều này mô tả giá trị tối thiểu mà Trái đất có thể giữ được dưới tác dụng của trọng lực. Người tường thuật lưu ý: "Một trận động đất 20 độ richter sẽ tạo ra đủ năng lượng để vượt qua năng lượng liên kết hấp dẫn và phá hủy hành tinh của chúng ta". Vậy "Liệu một tiểu hành tinh có nguy cơ va vào Trái đất không?". Theo NASA, câu trả lời sẽ là: "Có, các tiểu hành tinh đã va vào Trái đất trong suốt lịch sử và việc này sẽ xảy ra một lần nữa". Tuy nhiên, chúng ta không cần phải hoảng loạn bởi việc tiểu hành tinh lao vào Trái đất không xảy ra thường xuyên và nhân loại đang ngày càng làm tốt hơn trong phát hiện và theo dõi những mối đe dọa tiềm tàng. “Chúng xảy ra theo quy mô thời gian từ hàng trăm đến hàng nghìn đến hàng triệu năm" - Kelly Fast - chuyên gia về tiểu hành tinh làm việc trong lĩnh vực phòng vệ hành tinh của NASA nói. Vào tháng 7, nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Tây Nam, Mỹ, đã tính toán loại tiểu hành tinh giống như tiểu hành tinh đã xóa sổ loài khủng long có thể tấn công Trái đất một lần theo chu kỳ trung bình 250 triệu năm một lần. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.