“Quái vật đỏ” Tư Mã Thiên từng nhắc đến, hậu thế khát khao giải mã

Betelgeuse, ngôi sao siêu đỏ trong chòm sao Lạp Hộ, được mệnh danh là " quái vật đỏ" và thu hút sự chú ý của giới thiên văn hơn 2.000 năm qua.(Ảnh: MPA) Các quan sát gần đây cho thấy Betelgeuse quay nhanh một cách bất thường, nhưng nghiên cứu từ Viện Vật lý thiên văn Max Planck (Đức) cho rằng đây có thể là ảo ảnh.(Ảnh: Eos.org) Bề mặt của Betelgeuse được cho là đang sôi sục, tạo ra hiệu ứng đối lưu giống như nước sủi bọt, gây nhầm lẫn về tốc độ quay của nó.(Ảnh: EarthSky) Betelgeuse có đường kính hơn 1 tỉ km, lớn hơn Mặt Trời hơn 1.000 lần và là một trong những ngôi sao lớn nhất từng được biết đến.(Ảnh: Big Think) Ngôi sao này đã thay đổi màu sắc qua các thời kỳ, từ màu vàng rực (theo ghi chép của Tư Mã Thiên 2.100 năm trước) đến màu đỏ như hiện nay, dấu hiệu của giai đoạn cuối đời.(Ảnh: Star Walk) Betelgeuse đang trong giai đoạn "sao khổng lồ đỏ" và có thể phát nổ bất cứ lúc nào, tạo ra ánh sáng rực rỡ trên bầu trời Trái Đất trước khi co lại thành sao neutron.(Ảnh: ESO) Sự tối đi bất thường của Betelgeuse từng khiến giới thiên văn lo ngại về một vụ nổ, nhưng thực tế có thể do khí bụi hoặc vật thể che khuất.(Ảnh: Forbes) Với bề mặt sôi sục và khả năng tạo ảo ảnh, Betelgeuse tiếp tục là đối tượng nghiên cứu hấp dẫn và bí ẩn đối với các nhà thiên văn học.(Ảnh: SciTechDaily) Mời quý độc giả xem thêm video: Khám phá bí ẩn các hành tinh trong Hệ Mặt trời | Khoa học vũ trụ - Top thú vị |

