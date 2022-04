“Quái vật biển” giấu đầu lòi đuôi, quý ông Việt thi nhau săn lùng

Cá mút đá (Petromyzontiformes) là một bộ cá gồm các họ cá không hàm, không xương sống, có thân hình ống như lươn và có lối sống ký sinh. Nó còn có một số tên gọi khác như cá Ninja hoặc cá giấu đầu lòi đuôi, do khi bắt lên, nó thường cuộn đầu như giấu đi. Cá mút đá là sinh vật có từ thời cổ đại (360 triệu năm trước). Cá mút đá có chiều dài cơ thể từ 30 – 40cm và đường kích cỡ 4cm. Loài cá này có có hệ tuần hoàn nguyên thủy (có tới 4 quả tim, một quả tim chính và 3 quả tim phụ hỗ trợ bơm máu), chúng có hộp sọ và có tới hai não nhưng lại không có xương hàm và không có xương sống mà da lại trơn (nên còn thường bị nhầm với lươn). Cá mút đá có cái miệng vô cùng đặc biệt và có phần kinh dị, trông chúng như những con ma cà rồng hút máu dưới đáy biển, được ví như quái vật biển. Với cái miệng đầy răng này, cá hút máu và chất dinh dưỡng từ vật chủ từ ngày này qua ngày khác. Nước bọt của nó được trang bị hóa chất chống đông máu để đảm bảo rằng máu của con mồi không bị vón cục. Khi chẳng may bị cá mút đá "hôn", con cá xấu số thường sẽ chết vì mất máu, nhiễm trùng. Những con mồi may mắn sống sót cũng sẽ chịu tổn hại do mất máu. Tuy có đặc tính "kinh dị" như vậy, nhưng cá mút đá lại có thể chế biến thành các món ăn vô cùng hấp dẫn, giàu chất dinh dưỡng cũng như là một trong những đặc sản nổi tiếng. Cá mút đá trở thành một trong những món ăn nổi tiếng, đắt tiền ở Hàn Quốc và một số nước châu Âu. Ở Việt Nam, cá mút đá được phát hiện sống phổ biến nhất ở khu vực biển Quy Nhơn (Bình Định), Khánh Hòa, và cũng bắt đầu được các thực khách ưa chuộng. Theo chia sẻ của chủ một nhà hàng hải sản tại Hà Nội, lượng khách đặt mua cá mút đá tăng mạnh, với giá trên 200.000/kg vẫn được khách ưa chuộng. Thịt cá mút đá dai, giòn không có xương vì toàn thân chỉ có sụn. Vì thế hầu hết các món được chế biến từ cá mút đá, bạn đều có thể cảm nhận được vị giòn dai sực sực của sụn, ngọt thơm từ thịt. Ngon nhất là cá mút đá được nướng trên bếp than, Cá mút đá có giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, loài cá này còn được nhiều người cho là Viagra sống, giúp cải thiện "chuyện ấy" của phái mạnh, nên gần đây, các quý ông Việt thi nhau săn lùng động vật này. Mời quý độc giả xem video Người lướt sóng bị cá mập tấn công đã thiệt mạng. Nguồn: VTC14.

Cá mút đá (Petromyzontiformes) là một bộ cá gồm các họ cá không hàm, không xương sống, có thân hình ống như lươn và có lối sống ký sinh. Nó còn có một số tên gọi khác như cá Ninja hoặc cá giấu đầu lòi đuôi, do khi bắt lên, nó thường cuộn đầu như giấu đi. Cá mút đá là sinh vật có từ thời cổ đại (360 triệu năm trước). Cá mút đá có chiều dài cơ thể từ 30 – 40cm và đường kích cỡ 4cm. Loài cá này có có hệ tuần hoàn nguyên thủy (có tới 4 quả tim, một quả tim chính và 3 quả tim phụ hỗ trợ bơm máu), chúng có hộp sọ và có tới hai não nhưng lại không có xương hàm và không có xương sống mà da lại trơn (nên còn thường bị nhầm với lươn). Cá mút đá có cái miệng vô cùng đặc biệt và có phần kinh dị, trông chúng như những con ma cà rồng hút máu dưới đáy biển, được ví như quái vật biển. Với cái miệng đầy răng này, cá hút máu và chất dinh dưỡng từ vật chủ từ ngày này qua ngày khác. Nước bọt của nó được trang bị hóa chất chống đông máu để đảm bảo rằng máu của con mồi không bị vón cục. Khi chẳng may bị cá mút đá "hôn", con cá xấu số thường sẽ chết vì mất máu, nhiễm trùng. Những con mồi may mắn sống sót cũng sẽ chịu tổn hại do mất máu. Tuy có đặc tính "kinh dị" như vậy, nhưng cá mút đá lại có thể chế biến thành các món ăn vô cùng hấp dẫn, giàu chất dinh dưỡng cũng như là một trong những đặc sản nổi tiếng. Cá mút đá trở thành một trong những món ăn nổi tiếng, đắt tiền ở Hàn Quốc và một số nước châu Âu. Ở Việt Nam, cá mút đá được phát hiện sống phổ biến nhất ở khu vực biển Quy Nhơn (Bình Định), Khánh Hòa, và cũng bắt đầu được các thực khách ưa chuộng. Theo chia sẻ của chủ một nhà hàng hải sản tại Hà Nội, lượng khách đặt mua cá mút đá tăng mạnh, với giá trên 200.000/kg vẫn được khách ưa chuộng. Thịt cá mút đá dai, giòn không có xương vì toàn thân chỉ có sụn. Vì thế hầu hết các món được chế biến từ cá mút đá, bạn đều có thể cảm nhận được vị giòn dai sực sực của sụn, ngọt thơm từ thịt. Ngon nhất là cá mút đá được nướng trên bếp than, Cá mút đá có giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, loài cá này còn được nhiều người cho là Viagra sống , giúp cải thiện "chuyện ấy" của phái mạnh, nên gần đây, các quý ông Việt thi nhau săn lùng động vật này. Mời quý độc giả xem video Người lướt sóng bị cá mập tấn công đã thiệt mạng. Nguồn: VTC14.