15 quái vật biển náu mình ở khe vực sâu nhất hành tinh

Anglerfish - hay còn gọi là "cá cần câu" sống dưới đáy biển sâu được xem là quái vật biển xấu xí nhất trên trái đất. Nó có cái đầu to bự, chiếc “cần” phát ra ánh sáng giống như ánh đèn pha trên đầu với khuôn miệng lớn hình lưỡi liềm đầy răng. Fanfin Seadevil cũng thuộc họ cá Anglerfish. Chúng khác với các loài cá Anglerfish khác ở chỗ chúng không có chiếc "cần câu" phát sáng ở trên đầu nhưng ngoại hình của loài cá này cũng kì dị không kém.Bạch tuộc Dumbo có kích thước khá nhỏ nhắn, được chú ý bởi hai vây trên đầu của chúng rất giống với tai của voi Dumbo (nhân vật hoạt hình Disney nổi tiếng). Frilled Shark hay còn gọi là cá nhám mang xếp, là một loài cá mập có hình thù kì lạ. Chúng có vẻ ngoài giống như những loài cá thời tiền sử. Cá răng nanh (Fangtooth) mặc dù có thân rất ngắn, nhưng với cái đầu to, miệng rộng hoác và những chiếc răng nanh dài sắc nhọn, chúng được xem là một "nhân vật" đáng gờm trong giới sinh vật biển. Cá rìu Hatchetfish là sinh vật có ngoại hình kỳ dị bậc nhất trong thế giới đại dương. Chúng có khuôn mặt trông như đang than khóc gây ám ảnh. Loài cá này xuất hiện nhiều vào ban đêm và sống ở dưới đáy biển sâu. Cá mắt thùng (Barreleye). Chúng có cái đầu trong suốt, mắt là hai khối cầu hình ống màu xanh lục nằm trên đỉnh đầu, cho phép chúng có thể quan sát các hướng và kiếm mồi. Đây là một "vũ khí" vô cùng lợi hại giúp chúng có thể tồn tại dưới đáy biển sâu khi săn mồi và trốn kẻ thù. Nhìn bề ngoài giống như sứa, nhưng bộ phận giúp thạch lược (Mertensia) di chuyển được chính là những bó lông nhỏ giống như răng lược ở xung quanh thân. Sứa Benthocodon là một chi sứa trong họ Rhopalonematidae. Tuy có kích thước khá nhỏ nhưng lượng xúc tu của chúng dày đặc, lên tới 1.500 chiếc. Cá mập yêu tinh (Goblin Shark) là một trong những loài cá mập hiếm nhất trên thế giới và được mệnh danh là “hóa thạch sống”. Cá rồng, hay còn được gọi là cá rồng không vẩy, là một loài cá dữ, săn mồi tàn bạo dưới đáy đại dương. Kích thước chúng không lớn, chỉ khoảng 15 cm nhưng chúng có ngoại hình trông thật quái dị. Telescope Octopus là một loài bạch tuộc thuộc họ Amphitretidae được tìm thấy trong khu vực nhiệt đới của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng trong suốt, gần như không màu, và có 8 xúc tu. Cá bóng đá (Football Fish) là loài cá thuộc họ Himantolophidae. Chúng có tên gọi như vậy vì phần thân có dạng hình cầu. Loài sinh vật kì lạ này trông như một đôi môi đang chu ra vậy.

Anglerfish - hay còn gọi là "cá cần câu" sống dưới đáy biển sâu được xem là quái vật biển xấu xí nhất trên trái đất. Nó có cái đầu to bự, chiếc “cần” phát ra ánh sáng giống như ánh đèn pha trên đầu với khuôn miệng lớn hình lưỡi liềm đầy răng. Fanfin Seadevil cũng thuộc họ cá Anglerfish. Chúng khác với các loài cá Anglerfish khác ở chỗ chúng không có chiếc "cần câu" phát sáng ở trên đầu nhưng ngoại hình của loài cá này cũng kì dị không kém. Bạch tuộc Dumbo có kích thước khá nhỏ nhắn, được chú ý bởi hai vây trên đầu của chúng rất giống với tai của voi Dumbo (nhân vật hoạt hình Disney nổi tiếng). Frilled Shark hay còn gọi là cá nhám mang xếp, là một loài cá mập có hình thù kì lạ. Chúng có vẻ ngoài giống như những loài cá thời tiền sử. Cá răng nanh (Fangtooth) mặc dù có thân rất ngắn, nhưng với cái đầu to, miệng rộng hoác và những chiếc răng nanh dài sắc nhọn, chúng được xem là một "nhân vật" đáng gờm trong giới sinh vật biển. Cá rìu Hatchetfish là sinh vật có ngoại hình kỳ dị bậc nhất trong thế giới đại dương. Chúng có khuôn mặt trông như đang than khóc gây ám ảnh. Loài cá này xuất hiện nhiều vào ban đêm và sống ở dưới đáy biển sâu. Cá mắt thùng (Barreleye). Chúng có cái đầu trong suốt, mắt là hai khối cầu hình ống màu xanh lục nằm trên đỉnh đầu, cho phép chúng có thể quan sát các hướng và kiếm mồi. Đây là một "vũ khí" vô cùng lợi hại giúp chúng có thể tồn tại dưới đáy biển sâu khi săn mồi và trốn kẻ thù. Nhìn bề ngoài giống như sứa, nhưng bộ phận giúp thạch lược (Mertensia) di chuyển được chính là những bó lông nhỏ giống như răng lược ở xung quanh thân. Sứa Benthocodon là một chi sứa trong họ Rhopalonematidae. Tuy có kích thước khá nhỏ nhưng lượng xúc tu của chúng dày đặc, lên tới 1.500 chiếc. Cá mập yêu tinh (Goblin Shark) là một trong những loài cá mập hiếm nhất trên thế giới và được mệnh danh là “hóa thạch sống”. Cá rồng, hay còn được gọi là cá rồng không vẩy, là một loài cá dữ, săn mồi tàn bạo dưới đáy đại dương. Kích thước chúng không lớn, chỉ khoảng 15 cm nhưng chúng có ngoại hình trông thật quái dị. Telescope Octopus là một loài bạch tuộc thuộc họ Amphitretidae được tìm thấy trong khu vực nhiệt đới của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng trong suốt, gần như không màu, và có 8 xúc tu. Cá bóng đá (Football Fish) là loài cá thuộc họ Himantolophidae. Chúng có tên gọi như vậy vì phần thân có dạng hình cầu. Loài sinh vật kì lạ này trông như một đôi môi đang chu ra vậy.