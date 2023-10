Phóng to bức tranh cổ, chi tiết ma quái khiến người xem “sởn da gà"

Bức tranh có tên "Nhòm cửa thấy quỷ" là một tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo bởi một họa sĩ không tên, thời vua Quang Tự (1875 - 1908), và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc ở phía đông Quảng trường Thiên An Môn. Nội dung của bức tranh là một thư phòng, trong đó có một ma nữ màu xanh đang sử dụng lớp da của một cô gái xinh đẹp để vẽ. Bên cửa sổ, một người đàn ông đang nhòm vào cảnh này với khuôn mặt trắng bệch đầy kinh hãi. Điều đặc biệt về bức tranh này là khi phóng to lên, nó gây ra sự sợ hãi đối với người xem. Nhiều người trên mạng xã hội Weibo cho biết họ cảm thấy "sởn da gà" khi phóng to tranh lên ở kích thước 300% để nhìn vào nụ cười ma quỷ và vô hồn của bức da thiếu nữ trên bàn, toàn bộ màu sắc của bức tranh cũng rất u ám và đáng sợ. Bức tranh "Nhòm cửa thấy quỷ" lấy cảm hứng từ truyện ngắn nổi tiếng "Họa Bì" trong quyển 1 hồi 40 của tác phẩm "Liêu Trai Chí Dị". Trong truyện, một học sĩ tên Vương Sinh gặp một cô gái xinh đẹp trên đường và đưa cô về nhà mình để trú ngụ. Mặc dù đã có vợ, Vương Sinh vẫn động lòng với cô gái này. Tuy nhiên, cô gái này thực chất là một con quỷ đội lớp da người và đêm đêm biến thành hình dạng quỷ để vẽ lên lớp da của mình. Khi Vương Sinh phát hiện sự thật và cố gắng tìm đạo sĩ để giúp đỡ, con quỷ đã móc tim của Vương Sinh và bỏ trốn. Vợ của Vương Sinh, Trần Thị, tìm cách cứu chồng và được hướng dẫn bởi đạo sĩ. Tuy nhiên, để cứu chồng, Trần Thị phải nuốt một cục đờm của một người điên và đi mất. Sau đó, cục đờm này biến thành một quả tim và cứu sống Vương Sinh. Bài học từ truyện "Họa Bì" là vạch trần dục vọng và lòng tham của con người, cho thấy con người thường dễ bị mờ mắt bởi những giá trị bề ngoài hào nhoáng mà không đề phòng trước những hiểm họa tiềm ẩn bên trong. Mời quý độc giả xem thêm video: Trở về Hà Nội xưa qua bức tranh giao thông thú vị năm 1973.

