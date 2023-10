Phóng to bức tranh cổ 1.000 năm tuổi, lộ chi tiết “đỏ mặt“

Bức tranh cổ "Tuyết tế giang hành đồ" được vẽ bởi họa sĩ Quách Trung Thứ vào thời Ngũ đại đầu nhà Tống (khoảng năm 976) và là một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng với kích thước lớn. Bức tranh này mô tả hai con tàu lớn trên dòng sông trong ngày tuyết rơi, với nhiều công nhân làm việc trên thuyền. Họa sĩ Quách Trung Thứ đã sử dụng phương pháp vẽ nét để khắc họa từng chi tiết của con tàu, bao gồm cột buồm thẳng tắp, chắc chắn và dây cột kéo xuống từ nhiều hướng khác nhau. Bức tranh thể hiện chân thực cảm giác của một ngày tuyết rơi với bầu trời và mặt nước được vẽ bằng mực nhạt, tạo ra một không khí lạnh lẽo. Bức tranh này đã được yêu thích và trưng bày trong nhiều triều đại Trung Quốc, thậm chí cả các vị quân chủ nổi tiếng như Càn Long và Gia Khánh cũng đã để lại dấu triện trên nó. Tuy nhiên, điều thú vị là bức tranh này cũng có những chi tiết mà hậu thế cảm thấy hơi xấu hổ và hài hước khi phóng to lên. Ví dụ, ở góc phải của bức tranh, có một người đàn ông dường như đã làm việc quá hăng say mà quần bị tụt xuống. Cảnh này khiến nhiều người xem cười vui và thích thú với sự chân thực của họa sĩ. Nhưng đây không phải lần đầu tiên các bức tranh cổ chứa đựng những chi tiết hài hước và chân thực đến ngượng ngùng được phát hiện bởi hậu thế. Các họa sĩ thời xưa thường tỉ mỉ và táo bạo hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý độc giả xem thêm video: Trở về Hà Nội xưa qua bức tranh giao thông thú vị năm 1973.

