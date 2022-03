Phát hiện sóng tần số bí ẩn chưa từng được biết ở Mặt Trời

Một loại sóng tần số cao dạng mới trên bề mặt của Mặt Trời, di chuyển nhanh hơn gấp 3 lần so với những gì nằm trong nghiên cứu trước đây đã được các nhà khoa học phát hiện. Họ gọi chúng là sóng xoáy ngược tần số cao (HFR). Sóng này được phát hiện khi chúng di chuyển theo hướng ngược lại với hướng quay của Mặt Trời. Tốc độ chưa từng có của sóng HFR gợi ý rằng các nhà khoa học có thể đang bỏ lỡ một điều gì đó lớn. Bởi chúng ta vẫn chưa thể khám phá những bí ẩn tận sâu bên trong ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời. Vì vậy, các nhà khoa học thường chuyển sang đo và tính toán các sóng âm thanh di chuyển trên bề mặt, rồi phản xạ trở lại lõi của nó để suy ra điều gì đang diễn ra bên trong. "Sự tồn tại của các sóng HFR và nguồn gốc của chúng là một bí ẩn thực sự và có thể ám chỉ đến những hiện tượng vật lý thú vị đang diễn ra", đồng tác giả Shravan Hanasoge, nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm Khoa học Không gian của Đại học New York, Abu Dhabi, cho biết. Không những thế, theo nhà vật lý thiên văn Shravan Hanasoge, nó có thể giúp chúng ta làm sáng tỏ về "thế giới bên trong" không thể quan sát được của Mặt Trời. Các nhà khoa học ban đầu cho rằng sóng âm Mặt Trời hình thành ở gần bề mặt nhờ hiệu ứng Coriolis. Theo đó, các điểm nằm trên đường xích đạo của một quả cầu đang quay tròn dường như di chuyển nhanh hơn các điểm đặt tại 2 đầu cực. Một khi các sóng hình thành, các nhà khoa cho rằng có tới 3 khả năng có thể tăng tốc chúng, để trở thành sóng HFR. Đó là do từ trường của Mặt Trời, hoặc lực hấp dẫn của nó có thể thúc đẩy các sóng Coriolis, hoặc các dòng đối lưu siêu nóng di chuyển dưới và bên trên bề mặt của nó được hình thành trong một quá trình đặc biệt. Tuy nhiên, những sóng mới này dường như không phải là kết quả của những quá trình nêu trên, bởi không có quy trình nào khả thi, và phù hợp với dữ liệu. Điều đó đã dẫn đến một loạt các câu hỏi hoàn toàn mới, vượt qua các định luật vật lý cơ bản mà con người từng biết từ trước tới nay. Việc tìm hiểu thêm những phát hiện mới có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về bên trong của Mặt Trời, cũng như hiểu rõ hơn về cách mà Mặt Trời ảnh hưởng đến Trái Đất và các hành tinh khác. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

