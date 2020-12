Phát hiện “hóa thạch ngón tay” và nhiều dấu hiệu sự sống trên Sao Hoả

Một trong những bức ảnh do tàu thăm dò Curiosity gửi về Trái Đất cho thấy một vật thể lạ giống như hóa thạch ngón tay của con người trên bề mặt của sao Hỏa. Một bức ảnh khác cho thấy một khối đá có hình giống sinh vật trên trái đất. Những di vật này có thể là thật hay chỉ là do hiệu ứng tạo ra Ngày 18/8 vừa qua, tài khoản StephenHannardADGUK đã cho đăng tải trên mạng YouTube một đoạn video do tàu Curiosity đã được xử lý lọc hình ảnh cho thấy 4 vật thể lạ giống như đĩa bay lượt trên bầu trời quanh vị trí tàu thăm dò Curiosity trên sao Hỏa. Hình ảnh chụp bức tượng cũ này liệu có phải dấu hiệu về một nền văn minh xa xưa trên sao Hỏa? Bức ảnh được chụp và lưu truyền vào năm 1976 khi tàu của NASA mang tên Viking 1 có chuyến thăm dò hành tinh này cho thấy một khuôn mặt người ẩn hiện trên nền đất. Một đồ vật có hình thù như chiếc thìa cũ khiến mọi người nghi ngờ rằng có ai đó đã dùng xong và vứt lại. Một vật thể giống như khối vàng được chụp trên sao Hỏa. Không có sự xác nhận cuối cùng nào về chất liệu này, có thể nó là vàng, hay ít nhất là loại hợp kim hay vật gì đóng giống thỏi vàng. Theo các nhà nghiên cứu từ NASA thì vật thể này có khả năng là một thiên thạch gồm sắt - niken. Vào năm 2004, xe tự hành của NASA mang tên Opportunity đã khám phá ra một khu vực trên sao Hoả có bề mặt được phủ bởi những viên sỏi xám bất thường. Nói bất thường là vì những viên sỏi này có hình dạng khá tròn trịa và đầy đặn, có kích thước từ 100 micromet đến 602 mm. Trong đó có các giả thuyết rằng đây chỉ là khối thiên thạch hoặc các quả bóng được tạo ra bởi khoáng vật canxit trên sao Hoả. Hình ảnh trông như bóng dáng người ngoài hành tinh xuất hiện trên sao Hỏa. Ở một bức ảnh khác lại cho thấy hình ảnh giống như một chú sóc hay một loài bò sát nào đó đang sinh sống trên hành tinh đỏ. Với sự phát triển của công nghệ hiện đại thời nay và trong tương lai, biết đâu đến một ngày nào đó chúng ta sẽ khám phá được thêm nhiều điều bí ẩn về vũ trụ ngoài kia và cả sao Hoả.

