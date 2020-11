Giải mã những dấu hiệu được cho là... sự sống trên Sao Hoả

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã tình cờ phát hiện thấy một khu vực kỳ lạ trên Hành tinh Đỏ - một bộ ba miệng núi lửa chồng lên nhau ở bán cầu nam của Hành tinh Đỏ, trong một khu vực được gọi là Noachis Terra. Trước đó, nhiều hình ảnh bí ẩn được ghi nhận trên bề mặt sao Hỏa đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Năm 2015, NASA chụp được ảnh chiếc thìa lơ lửng trên hành tinh đỏ. Vào năm 1976, một bức ảnh do tàu vũ trụ Viking của Mỹ chụp bề mặt Sao Hỏa đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Tàu vũ trụ của NASA vào thời điểm đó đã chụp hình một gương mặt nhô lên trên bề mặt sao Hỏa, với hai mắt, mũi và mồm. Năm 2016, trong bức ảnh do Curiosity ghi lại, nhiều người chú ý đến đốm sáng kỳ lạ ở phía xa, từ đó hình thành nhiều giả thuyết về người ngoài hành tinh. Thực tế, đây có thể là tia vũ trụ. Tháng 11/2018, Curiosity tiếp tục ghi lại hình ảnh kỳ lạ trên sao Hỏa. Lần này vật thể giống vàng. Vào 14/8/2014, xe tự hành Curiosity của NASA đã gửi về Trái Đất một số hình ảnh chụp cận cảnh bề mặt sao Hỏa. Trong số các hình ảnh được NASA đăng tải, ảnh chụp một vật thể kỳ lạ có hình dạng giống như một khúc xương người nhô ra từ lớp cát trên bề mặt Sao Hỏa đã lập tức thu hút được sự chú ý. Ngày 28/9/2012, Curiosity chụp lại khu vực cồn cát Rocknest. Nhà săn UFO nổi tiếng Scott C. Waring ngay lập tức phát hiện hình ảnh con sóc trong ảnh, gọi nó là “loài gặm nhấm dễ thương trên sao Hỏa”. Tuy nhiên, rõ ràng, đây chỉ là hòn đá nhỏ nằm giữa những hòn đá khác. Curiosity phát hiện mẩu nhựa trên bề mặt. Sau khi xem xét, nhóm dự án tại NASA kết luận đây là mảnh nhựa từ chính tàu tự hành. Ngày 5/9/2007, ảnh chụp từ tàu tự hành Spirit xuất hiện hình ảnh một phụ nữ mặc váy, giơ tay ra trước. Song tương tự trường hợp con sóc, đây chỉ là đá. Ảnh do tàu tự hành Opportunity chụp năm 2010 tại hố Concepción xuất hiện vật thể tương tự tác phẩm điêu khắc của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại. “Siêu núi lửa” này được đặt tên là Siloe Patera, có miệng rộng khoảng 40km x 30km và điểm sâu nhất của nó nằm cách mặt đất 1.750m. Do thám Curiosity Rover của NASA từng chụp lại được hình ảnh một vật thể giống hệt kim tự tháp trên sao Hỏa. Bức ảnh này được tàu do thám Curiosity Rover của NASA chụp lại, cho thấy một vật thể giống một người phụ nữ tóc dài, vận trang phục màu đen đi lại trên bề mặt sao Hỏa. Cuộc sống trên sao Hỏa

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã tình cờ phát hiện thấy một khu vực kỳ lạ trên Hành tinh Đỏ - một bộ ba miệng núi lửa chồng lên nhau ở bán cầu nam của Hành tinh Đỏ, trong một khu vực được gọi là Noachis Terra. Trước đó, nhiều hình ảnh bí ẩn được ghi nhận trên bề mặt sao Hỏa đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Năm 2015, NASA chụp được ảnh chiếc thìa lơ lửng trên hành tinh đỏ. Vào năm 1976, một bức ảnh do tàu vũ trụ Viking của Mỹ chụp bề mặt Sao Hỏa đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Tàu vũ trụ của NASA vào thời điểm đó đã chụp hình một gương mặt nhô lên trên bề mặt sao Hỏa, với hai mắt, mũi và mồm. Năm 2016, trong bức ảnh do Curiosity ghi lại, nhiều người chú ý đến đốm sáng kỳ lạ ở phía xa, từ đó hình thành nhiều giả thuyết về người ngoài hành tinh. Thực tế, đây có thể là tia vũ trụ. Tháng 11/2018, Curiosity tiếp tục ghi lại hình ảnh kỳ lạ trên sao Hỏa . Lần này vật thể giống vàng. Vào 14/8/2014, xe tự hành Curiosity của NASA đã gửi về Trái Đất một số hình ảnh chụp cận cảnh bề mặt sao Hỏa. Trong số các hình ảnh được NASA đăng tải, ảnh chụp một vật thể kỳ lạ có hình dạng giống như một khúc xương người nhô ra từ lớp cát trên bề mặt Sao Hỏa đã lập tức thu hút được sự chú ý. Ngày 28/9/2012, Curiosity chụp lại khu vực cồn cát Rocknest. Nhà săn UFO nổi tiếng Scott C. Waring ngay lập tức phát hiện hình ảnh con sóc trong ảnh, gọi nó là “loài gặm nhấm dễ thương trên sao Hỏa”. Tuy nhiên, rõ ràng, đây chỉ là hòn đá nhỏ nằm giữa những hòn đá khác. Curiosity phát hiện mẩu nhựa trên bề mặt. Sau khi xem xét, nhóm dự án tại NASA kết luận đây là mảnh nhựa từ chính tàu tự hành. Ngày 5/9/2007, ảnh chụp từ tàu tự hành Spirit xuất hiện hình ảnh một phụ nữ mặc váy, giơ tay ra trước. Song tương tự trường hợp con sóc, đây chỉ là đá. Ảnh do tàu tự hành Opportunity chụp năm 2010 tại hố Concepción xuất hiện vật thể tương tự tác phẩm điêu khắc của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại. “Siêu núi lửa” này được đặt tên là Siloe Patera, có miệng rộng khoảng 40km x 30km và điểm sâu nhất của nó nằm cách mặt đất 1.750m. Do thám Curiosity Rover của NASA từng chụp lại được hình ảnh một vật thể giống hệt kim tự tháp trên sao Hỏa. Bức ảnh này được tàu do thám Curiosity Rover của NASA chụp lại, cho thấy một vật thể giống một người phụ nữ tóc dài, vận trang phục màu đen đi lại trên bề mặt sao Hỏa. Cuộc sống trên sao Hỏa