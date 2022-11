Phát hiện hóa thạch 85 triệu tuổi loài khủng long giống “đà điểu khổng lồ“

Những con khủng long giống "đà điểu khổng lồ" này đã rong ruổi khắp Mississippi cổ đại khoảng 85 triệu năm trước. Hiện vẫn chưa rõ diện mạo chính xác của những con vật khổng lồ này bởi các nhà cổ sinh vật học mới chỉ tìm thấy một ít xương chân và xương bàn chân của chúng. Các hóa thạch mới được tìm thấy dọc theo Lạch Luxapallila ở Mississippi. Bộ sưu tập xương thuộc về họ khủng long được gọi là ornithomimosaurs— "chim bắt chước" thường có vẻ ngoài giống đà điểu với đuôi và bàn tay có móng vuốt. Nhà cổ sinh vật học Chinzorig Tsogtbaatar và các đồng nghiệp của Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Bắc Carolina đề xuất rằng những mẫu hóa thạch này đại diện cho hai loài khủng long chưa được biết đến, một trong số chúng có kích thước lớn hơn nhiều so với bất kỳ loài sinh vật nào được tìm thấy trên lục địa. Mặc dù chỉ đại diện cho một số bộ phận của cơ thể, những bộ xương từ Mississippi vẫn chứa đựng một số manh mối kể về loài khủng long mà chúng thuộc về. Bằng cách so sánh những xương đó với các loài khủng long khác nổi tiếng hơn, cũng như nghiên cứu cấu trúc hiển vi của xương để ước tính mô hình phát triển của khủng long, Tsogtbaatar và các đồng tác giả đã có thể tính toán ước tính kích thước và tuổi cho những con khủng long trong mẫu. Các nhà cổ sinh vật học đề xuất, thay vì chỉ một loài, bộ sưu tập từ bờ sông Luxapallila Creek đại diện cho hai loài khủng long ăn thịt khác nhau. Một trong số chúng có kích thước tương tự như Gallimimus - một loài khủng long chân thú sống ở nơi bây giờ là Mông Cổ vào cuối kỷ Phấn trắng, khoảng 70 triệu năm trước. Gallimimus là loài ornithomimid lớn nhất được biết đến; con trưởng thành dài khoảng 6 mét, cao 1,9 mét ở hông và nặng khoảng 440 kg. Bằng chứng hóa thạch cho thấy chi Ornithomimus họ hàng của nó sở hữu lông vũ, chi này chắc chắn cũng sẽ có lông. Cái đầu nhỏ và nhẹ với đôi mắt to hướng ra hai bên. Mõm chúng dài so với các loài ornithomimid khác, mặc dù nó rộng và tròn hơn ở chóp so với các loài khác. Gallimimus không có răng mà có một mỏ sừng keratin và có hàm dưới thanh tú. Nhiều đốt sống có các khe hở dùng để chứa đầy không khí. Cổ dài hơn nhiều so với phần thân. Bàn tay có ngắn nhất trong số các ornithomimosaur và mỗi bàn tay có ba ngón với móng vuốt cong. Các chi trước rất yếu trong khi các chân sau dài tương đối. Ít nhất một trong những mẩu xương từ loài ornithomimosaur này cho thấy rằng con khủng long khoảng 14 tuổi khi nó chết, với độ tuổi và kích thước cơ thể tương tự như những loài ornithomimosaur lớn khác được tìm thấy ở những nơi khác. Nhưng nghiên cứu mới cũng đề xuất rằng một con khủng long giống đà điểu thậm chí còn lớn hơn đã lang thang ở Mississippi cổ đại. Một số xương bàn chân được tìm thấy ở Mississippi có kích thước tương đương với một trong những loài khủng long kỳ lạ nhất từng được tìm thấy - Deinocheirus - "đôi bàn tay khủng khiếp"- là một loài ornithomimosaur có kích thước tương đương với Tyrannosaurus đã lang thang ở Mông Cổ thuộc kỷ Phấn trắng. Loài khủng long này có cánh tay rộng lớn, móng vuốt lớn và một cánh buồm nhỏ dọc theo lưng. Những bộ xương lớn hơn từ Mississippi cho thấy rằng sinh vật như Deinocheirus sẽ là loài ornithomimosaur lớn nhất được tìm thấy ở Bắc Mỹ. Cho đến nay, xương từ Mississippi không đủ hoàn chỉnh để đặt tên cho các loài mới một cách đáng tin cậy. >>>Xem thêm video: Argentina: Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới (Nguồn: THDT).

