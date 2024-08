Phát hiện bí mật chấn động về loài người cổ

Homo naledi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2013 bởi các nhà thám hiểm Rick Hunter và Steven Tucker. Họ tìm thấy các hóa thạch loài người cổ này tại đáy của Buồng Dinaledi trong hệ thống hang động Rising Star. Khám phá ban đầu bao gồm 1.550 mẫu vật, đại diện cho 737 yếu tố xương cốt khác nhau của ít nhất 15 cá thể.(Ảnh: National Geographic) Homo naledi có nhiều đặc điểm độc đáo. Họ có chiều cao trung bình khoảng 143,6 cm và cân nặng trung bình khoảng 39,7 kg. Dung tích sọ của họ nhỏ, chỉ vào khoảng 465–610 cm³, so với 1.270–1.330 cm³ ở người hiện đại. (Ảnh: National Geographic) Tuy nhiên, giải phẫu não của họ khá giống với người hiện đại, cho thấy khả năng tư duy phức tạp tương đương.(Ảnh: The Institute for Creation Research) Một trong những phát hiện gây tranh cãi nhất về Homo naledi là khả năng họ đã thực hiện các hành động chôn cất.(Ảnh: ABC) TS Lee Berger và nhóm nghiên cứu của ông đã ủng hộ giả thuyết này sau khi phát hiện các bộ hài cốt gần như nguyên vẹn, nằm gọn gàng trong lòng đất. Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu khác do TS Kimberly Foecke dẫn đầu đã tìm ra kẽ hở trong phân tích đất của nhóm TS Berger, cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa đất trên các thi thể và đất trong phần còn lại của hang động.(Ảnh: Britannica) Homo naledi tuyệt chủng cách đây 300.000 năm, đồng thời với sự xuất hiện của Homo sapiens.(Ảnh: BBC Science Focus) Phát hiện về Homo naledi đã mở ra nhiều câu hỏi mới về sự tiến hóa của loài người. Họ sống cùng thời với Homo sapiens, nhưng có nhiều đặc điểm giống với tổ tiên Australopithecus hơn. Điều này cho thấy sự đa dạng trong chi Homo và thách thức quan niệm truyền thống rằng bộ não lớn đem lại lợi thế tiến hóa cao.(Ảnh: Smithsonian's Human Origins) Homo naledi là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tiến hóa của loài người. Dù còn nhiều tranh cãi và câu hỏi chưa được giải đáp, phát hiện này đã mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử loài người.(Ảnh: Netflix) Mời quý độc giả xem thêm video: Những vụ cuồng loạn hàng loạt bí ẩn nhất trong lịch sử loài người.

