Phát hiện mẫu hoá thạch làm đảo lộn lịch sử loài người

Nguồn gốc của loài người luôn là một chủ đề hấp dẫn và đầy tranh cãi trong giới khoa học. Từ những khám phá đầu tiên về hóa thạch đến những nghiên cứu hiện đại, hành trình tìm hiểu về nguồn gốc của chúng ta đã trải qua nhiều bước ngoặt quan trọng. (Ảnh: KRQE) Theo quan điểm truyền thống, loài người hiện đại (Homo sapiens) bắt nguồn từ châu Phi khoảng 300.000 năm trước. (Ảnh: English Plus Podcast) Những hóa thạch và bằng chứng di truyền cho thấy tổ tiên của chúng ta đã tiến hóa từ Homo heidelbergensis hoặc một loài tương tự, rồi di cư ra khỏi châu Phi và dần thay thế các quần thể người cổ xưa trên khắp thế giới.(Ảnh: World History Encyclopedia) Gần đây, một phát hiện quan trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ đã làm dấy lên những tranh luận mới về nguồn gốc của loài người. Mẫu hóa thạch của loài vượn Anadoluvius turkae, được tìm thấy ở khu cổ sinh vật học Çorakyerler, Anatolia, có niên đại khoảng 8,7 triệu năm. (Ảnh: Faculty of Arts & Science) Phát hiện này cho thấy tổ tiên của loài vượn châu Phi và con người có thể đến từ châu Âu và phía đông Địa Trung Hải, sau đó phân tán sang châu Phi.(Ảnh: X.com) Loài vượn Anadoluvius turkae có kích thước tương đương một con tinh tinh đực lớn và sống trong môi trường rừng khô cằn. Bộ hàm chắc khỏe và răng to với lớp men dày gợi ý rằng loài này có chế độ ăn bao gồm các loại thức ăn cứng hoặc dai trên cạn, như rễ và thân cây. Những đặc điểm này cho thấy Anadoluvius turkae có thể đã sống trong điều kiện tương đối thoáng đãng, không giống như môi trường rừng của các loài vượn lớn hiện nay.(Ảnh: ArtStation) Phát hiện này không chỉ cung cấp cái nhìn mới về nguồn gốc của loài vượn nhân hình mà còn mở ra những hướng nghiên cứu mới về sự phân tán và tiến hóa của các loài động vật trong kỷ nguyên Miocene. (Ảnh: Dinopedia) Nó cũng đặt ra câu hỏi về sự phức tạp và đa dạng của quá trình tiến hóa, cho thấy rằng nguồn gốc của loài người có thể phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ.(Ảnh: Smithsonian's Human Origins)

