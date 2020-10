Nuôi cá phong thủy, may mắn đầy nhà: Chăm sóc kỳ công, vất vả thế nào?

Chơi cá cảnh hiện nay được nhiều người ưa chuộng vừa giúp giải trí vừa giúp mang lại phong thủy tốt. Tuy nhiên nuôi cá cảnh phong thủy để may mắn đầy nhà, mang lại nguồn năng lượng tốt giúp gia chủ có thêm thịnh vượng, tài lộc thì không phải ai cũng biết. Điều lưu ý đầu tiên khi bắt đầu nuôi cá cảnh phong thủy, là chọn loại cá phù hợp với mệnh hay tuổi của gia chủ. Người mệnh Kim rất phù hợp đặt bể cá cảnh trong phòng khách, trong khi người mệnh Mộc nuôi cá sẽ hỗ trợ thêm tài lộc và sức khỏe. Mệnh Thủy chơi bể cá rất tốt cho tài vận, mệnh Thổ có thể chơi nhưng cần lưu ý nhiều vấn đề, tuy nhiên mệnh Hỏa thì không nên nuôi cá cảnh phong thủy. Khi nuôi cá phong thủy, bạn có thể tham khảo một số loài cá đem lại may mắn như cá Rồng vẻ ngoài uy nghi sang trọng, cá Đĩa nhiều màu sắc đẹp nhất trong các loài cá cảnh. Cá huyết anh vũ có màu đỏ tươi như ngọn lửa, đứng đầu trong các loài cá về phong thủy, cá La Hán đầu u đem lại thịnh vượng. Nếu không sư dả về tài chính, bạn có thể chọn nuôi cá vàng có nguồn gốc từ thời Tống ở Trung Quốc mang lại nhiều may mắn. Số lượng cá nuôi trong bể của mỗi người vô cùng khác nhau, để xác định mình nên nuôi bao nhiêu con cá, bạn có thể dựa vào bản mệnh hoặc vào Ngũ hành. Nếu xét theo mệnh, thì mệnh Mộc thích hợp nuôi 3 hoặc 8 con, mệnh Thổ nuôi 5 hoặc 10 con. Mệnh Kim thích hợp nuôi 4 hoặc 9 con, mệnh Thủy nuôi 1 hoặc 6 con, mệnh Hỏa có thể nuôi 2 hoặc 7 con.Phong thủy bể cá trong nhà và hồ cá phong thủy bàn làm việc sẽ giúp không gian trở nên sinh động, hài hòa với thiên nhiên mà còn hứa hẹn mang đến tài lộc, tài khí, sự nghiệp thăng tiến cho gia chủ. Không gian phòng khách sẽ là vị trí đặt bể cá trong nhà phù hợp nhất vừa đẹp vừa gia tăng sinh khí, tài lộc, sức khỏe cho gia đình. Bể cá phong thủy trong phòng khách cần phải dựa vào cách đặt bể cá trong nhà và cách xác định hướng đặt bể cá theo tuổi và phong thủy bể cá cảnh để có được hướng thuận lợi nhất với gia chủ. Phong thủy cho rằng hướng tốt nhất để đặt bể cá trong nhà chính là hướng Bắc thuộc cung Quan Lộc, tượng trưng cho sự may mắn hoặc hướng Đông Nam thuộc cung Phú Quý, tượng trưng cho sự giàu có. Tuyệt đối tránh đặt bể cá phong thủy ở vị trí chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng trực tiếp từ mặt trời hoặc ánh điện trong nhà. Không nên đặt bể cá bên trái cửa chính vì đó là vị trí xấu, không mang đến điềm lành. Về hình dáng, bể cá nên là hình tròn, ovan hay bán nguyệt (hành Kim tương sinh với Thủy). Bể cá vuông hay chữ nhật nên có các góc bo tròn hoặc đặt những viên sỏi trắng vào trong để cân bằng Thổ và Thủy. Bể cá phòng khách không nên quá to và cao vì dễ tích thủy nhiều, khiến phòng khách không tụ khí vì bị bể cá hút, phòng tạo cảm giác ẩm ướt, không có lợi cho gia chủ. Phong thủy bể cá cảnh ngoài trời, cách đặt bể cá ngoài sân hay xây hồ cá, ao cá sau nhà hiện nay được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên cần tránh việc đào ao ở các phía bên Đông và bên Tây của ngôi nhà bởi vị trí này theo phong thủy không tốt sẽ dẫn đến những điềm không tốt về sức khỏe cho gia chủ. Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất | Yan News

Chơi cá cảnh hiện nay được nhiều người ưa chuộng vừa giúp giải trí vừa giúp mang lại phong thủy tốt. Tuy nhiên nuôi cá cảnh phong thủy để may mắn đầy nhà, mang lại nguồn năng lượng tốt giúp gia chủ có thêm thịnh vượng, tài lộc thì không phải ai cũng biết. Điều lưu ý đầu tiên khi bắt đầu nuôi cá cảnh phong thủy, là chọn loại cá phù hợp với mệnh hay tuổi của gia chủ. Người mệnh Kim rất phù hợp đặt bể cá cảnh trong phòng khách, trong khi người mệnh Mộc nuôi cá sẽ hỗ trợ thêm tài lộc và sức khỏe. Mệnh Thủy chơi bể cá rất tốt cho tài vận, mệnh Thổ có thể chơi nhưng cần lưu ý nhiều vấn đề, tuy nhiên mệnh Hỏa thì không nên nuôi cá cảnh phong thủy. Khi nuôi cá phong thủy, bạn có thể tham khảo một số loài cá đem lại may mắn như cá Rồng vẻ ngoài uy nghi sang trọng, cá Đĩa nhiều màu sắc đẹp nhất trong các loài cá cảnh. Cá huyết anh vũ có màu đỏ tươi như ngọn lửa, đứng đầu trong các loài cá về phong thủy, cá La Hán đầu u đem lại thịnh vượng. Nếu không sư dả về tài chính, bạn có thể chọn nuôi cá vàng có nguồn gốc từ thời Tống ở Trung Quốc mang lại nhiều may mắn. Số lượng cá nuôi trong bể của mỗi người vô cùng khác nhau, để xác định mình nên nuôi bao nhiêu con cá, bạn có thể dựa vào bản mệnh hoặc vào Ngũ hành. Nếu xét theo mệnh, thì mệnh Mộc thích hợp nuôi 3 hoặc 8 con, mệnh Thổ nuôi 5 hoặc 10 con. Mệnh Kim thích hợp nuôi 4 hoặc 9 con, mệnh Thủy nuôi 1 hoặc 6 con, mệnh Hỏa có thể nuôi 2 hoặc 7 con. Phong thủy bể cá trong nhà và hồ cá phong thủy bàn làm việc sẽ giúp không gian trở nên sinh động, hài hòa với thiên nhiên mà còn hứa hẹn mang đến tài lộc, tài khí, sự nghiệp thăng tiến cho gia chủ. Không gian phòng khách sẽ là vị trí đặt bể cá trong nhà phù hợp nhất vừa đẹp vừa gia tăng sinh khí, tài lộc, sức khỏe cho gia đình. Bể cá phong thủy trong phòng khách cần phải dựa vào cách đặt bể cá trong nhà và cách xác định hướng đặt bể cá theo tuổi và phong thủy bể cá cảnh để có được hướng thuận lợi nhất với gia chủ. Phong thủy cho rằng hướng tốt nhất để đặt bể cá trong nhà chính là hướng Bắc thuộc cung Quan Lộc, tượng trưng cho sự may mắn hoặc hướng Đông Nam thuộc cung Phú Quý, tượng trưng cho sự giàu có. Tuyệt đối tránh đặt bể cá phong thủy ở vị trí chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng trực tiếp từ mặt trời hoặc ánh điện trong nhà. Không nên đặt bể cá bên trái cửa chính vì đó là vị trí xấu, không mang đến điềm lành. Về hình dáng, bể cá nên là hình tròn, ovan hay bán nguyệt (hành Kim tương sinh với Thủy). Bể cá vuông hay chữ nhật nên có các góc bo tròn hoặc đặt những viên sỏi trắng vào trong để cân bằng Thổ và Thủy. Bể cá phòng khách không nên quá to và cao vì dễ tích thủy nhiều, khiến phòng khách không tụ khí vì bị bể cá hút, phòng tạo cảm giác ẩm ướt, không có lợi cho gia chủ. Phong thủy bể cá cảnh ngoài trời, cách đặt bể cá ngoài sân hay xây hồ cá, ao cá sau nhà hiện nay được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên cần tránh việc đào ao ở các phía bên Đông và bên Tây của ngôi nhà bởi vị trí này theo phong thủy không tốt sẽ dẫn đến những điềm không tốt về sức khỏe cho gia chủ. Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất | Yan News