Nuôi cá sam thú chơi đánh đổi bằng cả... tính mạng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước trường hợp hai người trong một gia đình phải nhập viện vì trúng nọc độc cá sam cảnh - loài cá vốn được coi thuộc top vật nuôi đẹp và đắt hàng đầu của dân chơi Việt. Câu chuyện được chia sẻ khiến không ít người hoang mang, đặc biệt là những người vốn đam mê và có thú chơi cá cảnh. Cá sam có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon thuộc khu vực châu Mỹ, sau khi du nhập về Việt Nam hay gọi bằng cái tên là cá đuối nước ngọt. Sam cảnh có đặc điểm độc đáo với hình thù hoa văn đẹp mắt, mềm mại, uyển chuyển khi bơi dưới nước, hơn nữa lại là loài cá tương đối dễ nuôi. Bởi vậy không khó hiểu khi loài cá này từng tạo cơn sốt trong giới chơi cá cảnh Việt. Ngoài vẻ đẹp, hình thù dẹt tròn độc đáo, thì cá sam còn có ưu điểm là làm vệ sinh bể rất tốt. Chúng nằm ở tầng dưới cùng, như một tấm thảm làm sạch bể và ăn hết những thức ăn thừa. Cá sam có nhiều loại, hiện được rao bán trên thị trường quốc tế dao động từ vài trăm triệu tới cả tỷ đồng. Tại Việt Nam người ta thường chơi sam cảnh vài triệu đồng, những con sam đẹp có thể lên tới 80- 100 triệu đồng/con, loại có giá cao như sam black diamond thuần chủng size 22 khoảng 17- 60 triệu đồng; sam hoàng đế giá 15- 20 triệu đồng. Chưa kể cá sam thường được nuôi cùng cá rồng và cá hổ. Để nuôi được những dòng cá cao cấp đều bắt buộc phải có bể tốt để đảm bảo nước và nhiệt độ, môi trường sống phù hợp cho cá, có thể lên đến vài chục triệu đồng. Vốn là một loài vật rất hiền lành tuy nhiên sam lại sở hữu cái đuôi dài nhọn có độc - cũng là vũ khí quan trọng giúp chúng tồn tại và phát triển đến ngày nay. Bởi vậy nuôi cá sam cảnh là thú vui nhưng cũng là nỗi sợ với dân chơi cá cảnh khi quyết định lựa chọn. Ở Amazon, đa số tai nạn với cá sam đều do người dân vô tình đạp phải khi chúng ẩn mình dưới lớp cát để nghỉ ngơi hoặc săn mồi. Ngay lập tức, chúng sẽ nhanh chóng tẩu thoát nếu không muốn bị bắt giữ. Với người nuôi cá, hầu hết tai nạn với cá sam đều xảy ra khi bắt cá hoặc dọn bể cá, một chút bất cẩn sẽ dễ dính nọc độc nguy hiểm. Nếu bị gai đâm phải sẽ tạo ra vết rộp lớn và cảm giác rát bỏng, nhiều người bị đâm toạc máu. Ngoài những nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, nhiều dân chơi sam cảnh còn phải chịu tổn thất về kinh tế. Một số người nuôi cá cho biết khi thả chung cá sam và rồng vào cùng một bể, không để ý nên lúc cá rồng mệt thì bị cá sam dùng nọc độc tiêu diệt luôn. Thời gian đầu mới chơi, do chưa hiểu về loài này, nhiều lần anh mua phải sam yếu, kết hợp việc non kinh nghiệm chăm sóc nên cá chết, tổn thất đến vài trăm triệu đồng. Những đại gia chơi sam cảnh bạc tỷ, có gan mới dám chơi. Nguồn: Thời sự online

