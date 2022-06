Nóng: Thay vì iPhone 14 Max, nhà Táo "hồi sinh" tên gọi iPhone 14 Plus?

Theo Lanzuk, Apple sẽ hồi sinh biệt danh Plus cho một mẫu trong iPhone 14 Series. Được biết, Táo Khuyết đã không sử dụng cái tên Plus kể từ sau khi iPhone 8 Plus ra mắt cách đây 5 năm. Nếu lựa chọn tên gọi iPhone 14 Plus thì sẽ giúp người dùng dễ dàng nhận ra đây chỉ là một chiếc iPhone tiêu chuẩn với màn hình lớn hơn thay vì nhầm lẫn nó với iPhone 14 Pro Max cao cấp. Bởi có nhiều tin đồn chiếc iPhone 14 thay thế bản mini dự kiến sẽ có màn hình 6.7 inch giống như iPhone 14 Pro Max và sẽ mang tên iPhone 14 Max. Năm nay, hai dòng sản phẩm tiêu chuẩn và Pro sẽ có rất nhiều khác biệt từ thiết kế, cấu hình cho đến camera. Thế hệ iPhone ra mắt năm 2022 được cho là sẽ bao gồm 4 phiên bản. Bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được cho là sẽ loại bỏ phần màn hình khuyết đỉnh đã tồn tại từ thế hệ iPhone X. Thay vào đó, hai mẫu máy này sẽ sử dụng màn hình đục lỗ. Cụ thể, bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ có hai phần đục lỗ được đặt cạnh nhau. Phần đục lỗ chính giữa sẽ có thiết kế hình viên thuốc, đây là nơi chứa camera selfie và cảm biến hồng ngoại. Phần đục lỗ hình tròn bên cạnh sẽ là vị trí của máy chiếu nhận diện khuôn mặt. Trong khi đó, hai mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn vẫn sẽ sử dụng màn hình "tai thỏ" như các phiên bản iPhone hiện nay. Bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống camera hoàn toàn mới với độ phân giải 48 MP. Điều này sẽ khiến cho kích thước tổng thể của cụm camera to hơn phiên bản tiền nhiệm. Theo đó, kích thước camera trên iPhone 14 Pro được cho là sẽ tăng thêm khoảng 5% ở mỗi chiều so với iPhone 13 Pro. Cụ thể, chiều rộng sẽ tăng từ 35,01 mm lên 36,73 mm, chiều cao từ 36,24 mm lên 38,21 mm và độ dày từ 3,60 mm lên 4,17 mm. Cụm camera mới này được cho là sẽ chỉ xuất hiện trên những phiên bản iPhone Pro. Hệ thống này hứa hẹn sẽ cung cấp cho máy nhiều tính năng mới như quay video ở độ phân giải 8K, hỗ trợ thiết bị AR/VR. Với hàng loạt nâng từ thiết kế, cấu hình, camera, nhiều nguồn tin khẳng định giá bán của thế hệ iPhone 14 là sẽ cao hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

