Lộ iPhone 14 Pro Max màu Cherry Gold sang chảnh: Hội chị em mê mẩn!

Một nhà thiết kế có tài khoản AppleyPro đã đăng tải lên Twitter của mình concept iPhone 14 Pro Max màu Cherry Gold vô cùng lạ mắt. Nhiều người sẽ liên tưởng đến màu Rose Gold. Tuy nhiên đối với phiên bản màu Cherry Gold này, chiếc iPhone 14 Pro Max sẽ đậm và huyền bí hơn nhiều. Khung viền kim loại trên concept iPhone 14 Pro Max Cherry Gold cũng được làm mịn, bóng bẩy đi kèm với các góc cạnh bo tròn. Tuy AppleyPro không tiết lộ thiết kế mặt trước, nhưng chúng ta cũng ngầm đoán rằng Apple sẽ loại bỏ cụm notch "tai thỏ" và thay thế bằng các cụm cảm biến với dạng hình viên thuốc và camera tròn đặt cạnh, nhằm tăng diện tích hiển thị trên màn hình. Hầu hết các báo cáo xuất hiện thời gian qua cho thấy tất cả iPhone 2022 có thể sẽ sở hữu màn hình OLED, giống như các mẫu iPhone 12 và iPhone 13. Cũng có khả năng các mẫu iPhone 14 Pro sẽ có tốc độ làm mới thích ứng từ 10Hz đến 120Hz, giống như iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Dự kiến, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có kích thước 6.1 inch và 6.7 inch, nhưng viền bezel có thể sẽ mỏng hơn. Một vài tin đồn cho rằng các mẫu iPhone 14 Pro sẽ có camera góc rộng với cảm biến CMOS 48MP 1/1.3 inch và hỗ trợ quay video 8K. Các nguồn tin cũng tuyên bố camera trước của loạt iPhone cao cấp này sẽ được nâng cấp để hỗ trợ công nghệ lấy nét tự động và khẩu độ rộng hơn f/1.9. Về cấu hình, iPhone 14 Max được cho là sẽ đi kèm vi xử lý A15 Bionic do TSMC phát triển dựa trên tiến trình sản xuất 5nm, RAM 6 GB LPDDR4X và bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB. Năm vừa rồi, Apple cũng trang bị vi xử lý A15 Bionic cho iPhone 13 series, trong đó iPhone 13/13 mini đi kèm RAM 4 GB và iPhone 13 Pro/13 Pro Max đi kèm RAM 6 GB. Nếu thông tin này chính xác, iPhone 14 tiêu chuẩn năm nay sẽ có cấu hình tương tự như bộ đôi iPhone 13 cao cấp ra mắt năm vừa rồi. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ có camera góc rộng 48MP để nâng cao chất lượng ảnh chụp. Với iPhone 14 và iPhone 14 Max, Gurman cho biết camera trên hai phiên bản tiêu chuẩn này sẽ vẫn là cảm biến 12MP, tương tự như iPhone 13 hiện tại. Gurman cho biết Apple đang xem xét tung ra tuỳ chọn màu sắc tươi mới cho iPhone 14 series. Các báo cáo mới đây cho thấy, một trong những màu sắc mới có thể là màu tím trên iPhone 14 và iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro được cho sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 25,1 triệu đồng) - tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro. iPhone 14 Pro Max có giá 1.199 USD (khoảng 27,5 triệu đồng) - cũng tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro Max hiện tại. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

