Lộ diện thiết kế gây xôn xao của iPhone 14 pro, iFan phấn khích

Trong video mới nhất từ trang "Front Page Tech", Prosser đã hé lộ loạt ảnh render của iPhone 14 Pro được nhà thiết kế Ian Zelbo xây dựng, cho thấy một loạt các đột phá thiết kế. Phía trước của máy dự đoán là sẽ có cụm camera trước TrueDepth hình tròn và có hình viên thuốc, được đặt ở giữa viền trên và cùng với đó là các viền máy mỏng hơn. Ngoài ra màn hình của máy cũng lớn hơn một chút nữa. Thay đổi nổi bật nhất ở mặt lưng là cụm camera sau lớn hơn đáng kể, chứa hệ thống camera 48MP mới với cảm biến lớn hơn 57% và khả năng quay video 8K. Phần camera lớn sẽ đáng chú ý hơn trên ‌iPhone 14 Pro‌ (6,1 inch) so với trên ‌iPhone 14 Pro‌ Max (6,7 inch). Hình ảnh thiết kế cũng cho thấy iPhone 14 Pro có thể có các góc tròn hơn để phù hợp với cụm camera sau lớn hơn. Các thiết kế cũng tập trung vào màu tím được đồn đại của dòng iPhone 14, với việc Prosser chứng thực một báo cáo trước đó khẳng định ‌iPhone 14‌ sẽ gây chú ý với tùy chọn màu tím “độc nhất vô nhị”. Ngoài ra, loạt ảnh render còn tập trung vào màu sắc được cho là của thế hệ iPhone 14 sắp tới như màu Xám, Bạc và Gold trên bản Pro. Nhiều tin đồn và báo cáo xuất hiện thời gian qua cho thấy, Apple sẽ mang đến hàng loạt cải tiến mới cho dòng iPhone 14 Pro. Tất cả iPhone 2022 có thể sẽ sở hữu màn hình OLED, giống như các mẫu iPhone 12 và iPhone 13. Cũng có khả năng các mẫu iPhone 14 Pro sẽ có tốc độ làm mới thích ứng từ 10Hz đến 120Hz. Một vài tin đồn cho rằng các mẫu iPhone 14 Pro sẽ có camera góc rộng với cảm biến CMOS 48MP 1/1.3 inch và hỗ trợ quay video 8K. Các nguồn tin cũng tuyên bố camera trước của loạt iPhone cao cấp này sẽ được nâng cấp để hỗ trợ công nghệ lấy nét tự động và khẩu độ rộng hơn f/1.9. Các mẫu iPhone 14 Pro được cho là sẽ sử dụng chipset A16 Bionic thế hệ mới, trong khi các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ chỉ sử dụng chip A15 Bionic như dòng iPhone 13 Pro hiện tại. Về bộ nhớ, với các mẫu iPhone 13 Pro có các tùy chọn 128GB, 256GB, 512GB và 1TB, nên chúng ta có thể mong đợi điều tương tự từ các mẫu iPhone 14 Pro, mặc dù có thông tin cho rằng các mẫu Pro có thể bắt đầu ở mức 256GB. Các điện thoại này cũng sẽ ra mắt với 6GB RAM. Nếu không có gì thay đổi, Apple sẽ chính thức ra mắt dòng iPhone 14 của mình vào mùa thu năm nay, có thể là vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới. Theo một rò rỉ gần đây, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max dự kiến sẽ có giá tương ứng là 1,099 USD (khoảng 25.3 triệu đồng) và 1,199 USD (khoảng 27.6 triệu đồng). Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Trong video mới nhất từ trang "Front Page Tech", Prosser đã hé lộ loạt ảnh render của iPhone 14 Pro được nhà thiết kế Ian Zelbo xây dựng, cho thấy một loạt các đột phá thiết kế. Phía trước của máy dự đoán là sẽ có cụm camera trước TrueDepth hình tròn và có hình viên thuốc, được đặt ở giữa viền trên và cùng với đó là các viền máy mỏng hơn. Ngoài ra màn hình của máy cũng lớn hơn một chút nữa. Thay đổi nổi bật nhất ở mặt lưng là cụm camera sau lớn hơn đáng kể, chứa hệ thống camera 48MP mới với cảm biến lớn hơn 57% và khả năng quay video 8K. Phần camera lớn sẽ đáng chú ý hơn trên ‌iPhone 14 Pro‌ (6,1 inch) so với trên ‌iPhone 14 Pro‌ Max (6,7 inch). Hình ảnh thiết kế cũng cho thấy iPhone 14 Pro có thể có các góc tròn hơn để phù hợp với cụm camera sau lớn hơn. Các thiết kế cũng tập trung vào màu tím được đồn đại của dòng iPhone 14 , với việc Prosser chứng thực một báo cáo trước đó khẳng định ‌iPhone 14‌ sẽ gây chú ý với tùy chọn màu tím “độc nhất vô nhị”. Ngoài ra, loạt ảnh render còn tập trung vào màu sắc được cho là của thế hệ iPhone 14 sắp tới như màu Xám, Bạc và Gold trên bản Pro. Nhiều tin đồn và báo cáo xuất hiện thời gian qua cho thấy, Apple sẽ mang đến hàng loạt cải tiến mới cho dòng iPhone 14 Pro. Tất cả iPhone 2022 có thể sẽ sở hữu màn hình OLED, giống như các mẫu iPhone 12 và iPhone 13. Cũng có khả năng các mẫu iPhone 14 Pro sẽ có tốc độ làm mới thích ứng từ 10Hz đến 120Hz. Một vài tin đồn cho rằng các mẫu iPhone 14 Pro sẽ có camera góc rộng với cảm biến CMOS 48MP 1/1.3 inch và hỗ trợ quay video 8K. Các nguồn tin cũng tuyên bố camera trước của loạt iPhone cao cấp này sẽ được nâng cấp để hỗ trợ công nghệ lấy nét tự động và khẩu độ rộng hơn f/1.9. Các mẫu iPhone 14 Pro được cho là sẽ sử dụng chipset A16 Bionic thế hệ mới, trong khi các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ chỉ sử dụng chip A15 Bionic như dòng iPhone 13 Pro hiện tại. Về bộ nhớ, với các mẫu iPhone 13 Pro có các tùy chọn 128GB, 256GB, 512GB và 1TB, nên chúng ta có thể mong đợi điều tương tự từ các mẫu iPhone 14 Pro, mặc dù có thông tin cho rằng các mẫu Pro có thể bắt đầu ở mức 256GB. Các điện thoại này cũng sẽ ra mắt với 6GB RAM. Nếu không có gì thay đổi, Apple sẽ chính thức ra mắt dòng iPhone 14 của mình vào mùa thu năm nay, có thể là vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới. Theo một rò rỉ gần đây, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max dự kiến sẽ có giá tương ứng là 1,099 USD (khoảng 25.3 triệu đồng) và 1,199 USD (khoảng 27.6 triệu đồng). Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple