Nóng: Phát hiện sự sống ở vùng tử địa của Trái Đất

Thế giới vi sinh vật luôn ẩn chứa những bí ẩn và kỳ diệu vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra những dạng sống "không thể tin nổi" trong các hồ nước muối biển sâu ở Biển Đỏ, nơi được coi là tử địa của Trái đất với điều kiện khắc nghiệt và thiếu hụt hoàn toàn oxy. (Ảnh: Live Science) Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Communications Earth and Environment, nhóm nghiên cứu do giáo sư Sam Purkis, Chủ nhiệm Khoa Khoa học Địa chất biển tại Đại học Miami - Mỹ, dẫn đầu đã phát hiện những vi sinh vật sống trong hồ nước muối biển sâu ở Biển Đỏ. Hồ nước muối biển sâu này có độ mặn cực cao và hóa học kỳ lạ, tưởng chừng như không thể tồn tại sự sống.(Ảnh: Nature World News) Nhưng, thật đáng kinh ngạc, những vi sinh vật này không chỉ tồn tại mà còn phát triển dày đặc và mạnh mẽ trong điều kiện khắc nghiệt đó. Điều này đã khiến các nhà khoa học kinh ngạc và mở ra những hiểu biết mới về cách sự sống có thể bắt đầu và phát triển trong những điều kiện không tưởng.(Ảnh: Reddit) Hồ nước muối biển sâu thường hình thành ở đáy biển và là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất. Những hồ này có độ mặn cực cao hoặc siêu kiềm, thiếu hụt hoàn toàn oxy và có hóa học kỳ lạ. Điều này làm cho chúng trở thành một môi trường sống không thuận lợi cho đa số các dạng sống mà chúng ta biết đến.(Ảnh: The Irish Sun) Tuy nhiên, những vi sinh vật được phát hiện trong các hồ nước muối này đã chứng minh rằng sự sống có thể tồn tại và phát triển trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Chúng sống và phát triển mạnh mẽ trong môi trường không có oxy và chứa đầy muối.(Ảnh: inkl) Phát hiện này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách sự sống bắt đầu và phát triển trên Trái Đất mà còn mở ra những triển vọng mới trong việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Giáo sư Purkis cho biết, hiểu biết hiện tại của chúng ta cho thấy sự sống trên Trái Đất bắt nguồn từ đáy biển sâu trong điều kiện thiếu oxy. Vì vậy, khám phá này có thể hướng dẫn việc tìm kiếm sự sống trên các hành tinh và mặt trăng khác trong hệ Mặt Trời.(Ảnh: TeleGeography Blog) Các nhà khoa học vũ trụ đã tìm thấy nhiều hành tinh và mặt trăng có những điều kiện hỗ trợ sự sống, nhưng chưa hoàn hảo. Việc phát hiện ra những vi sinh vật sống trong điều kiện "không thể sống nổi" trên Trái Đất cho thấy chúng ta nên định nghĩa lại khái niệm "điều kiện sống". Sinh vật ngoài hành tinh có thể mang "chân dung" khác với những gì chúng ta tưởng tượng.(Ảnh: European Space Agency) Phát hiện về những vi sinh vật "không thể tin nổi" sống trong hồ nước muối biển sâu ở Biển Đỏ là một bước tiến quan trọng trong việc hiểu biết về sự sống trên Trái Đất và ngoài hành tinh. Những sinh vật này không chỉ cho thấy sự kiên cường của sự sống mà còn mở ra những hướng nghiên cứu mới về khả năng tồn tại của sự sống trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Đây là một minh chứng cho thấy, dù hành tinh có trải qua hàng tỷ năm tiến hóa, sự sống vẫn sẽ tìm được cách tồn tại và phát triển.(Ảnh: Knewz)

