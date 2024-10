Những thảm họa tuyệt chủng lớn nhất mà Trái đất từng trải qua

1. Tuyệt chủng Kỷ Permi – Trias (252 triệu năm trước). Đây là sự kiện tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử Trái đất, còn được gọi là "Cái chết lớn" (Great Dying). Ảnh: Pinterest. Nguyên nhân: Nguyên nhân chính xác vẫn còn được tranh cãi, nhưng có thể là do hoạt động núi lửa khổng lồ ở Siberia, phát thải khí nhà kính (CO2 và methane), axit hóa đại dương, và sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Ảnh: Pinterest. Tác động: Khoảng 96% sinh vật biển và 70% động vật trên cạn biến mất. Sự kiện này làm thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái của hành tinh. Ảnh: Pinterest. 2. Tuyệt chủng Kỷ Ordovic – Silur (444 triệu năm trước). Đây là sự kiện tuyệt chủng lớn thứ hai, xảy ra vào cuối Kỷ Ordovic. Ảnh: Pinterest. Nguyên nhân: Có thể là sự di chuyển của các lục địa về phía Nam gây ra thời kỳ băng hà, làm mực nước biển hạ thấp và gây thay đổi môi trường sống. Sự sụp đổ của chuỗi thức ăn biển là một yếu tố quan trọng. Ảnh: Pinterest. Tác động: Khoảng 85% các loài sinh vật biển bị tuyệt chủng, đặc biệt là các sinh vật sống ở đáy biển như san hô, động vật chân đốt, và các loài sinh vật thân mềm. Ảnh: Pinterest. 3. Tuyệt chủng Kỷ Devon – Carbon ( khoảng 375-360 triệu năm trước). Sự kiện này diễn ra trong thời gian dài và làm giảm đáng kể số lượng các loài sinh vật biển. Ảnh: Pinterest. Nguyên nhân: Có thể là do biến đổi khí hậu, sự thay đổi mực nước biển, và ảnh hưởng từ sự phát triển của thực vật trên cạn (gây giảm lượng CO2 trong khí quyển). Ngoài ra, các nghiên cứu cũng gợi ý rằng hoạt động núi lửa có thể đóng góp vào sự tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest. Tác động: Khoảng 75% các loài biến mất, đặc biệt là các loài san hô và loài cá bọc giáp. Ảnh: Pinterest. 4. Tuyệt chủng Kỷ Trias – Jura (201 triệu năm trước). Sự kiện này xảy ra ở cuối Kỷ Trias, tạo điều kiện cho khủng long thống trị trong suốt Kỷ Jura. Ảnh: Pinterest. Nguyên nhân: Khả năng lớn là do hoạt động núi lửa từ sự phân tách của siêu lục địa Pangaea, gây ra biến đổi khí hậu nghiêm trọng và giải phóng lượng lớn khí nhà kính. Ảnh: Pinterest. Tác động: Khoảng 80% các loài biến mất, đặc biệt là các loài sinh vật biển và động vật trên cạn, bao gồm nhiều loài động vật bò sát lớn. Ảnh: Pinterest. 5. Tuyệt chủng Kỷ Creta – Paleogen (66 triệu năm trước). Đây là sự kiện tuyệt chủng nổi tiếng nhất, dẫn đến sự biến mất của loài khủng long không bay. Ảnh: Pinterest. Nguyên nhân: Sự kiện này được cho là do một tiểu hành tinh va chạm vào Trái đất ở khu vực ngày nay là Yucatán, Mexico (Hố va chạm Chicxulub). Vụ va chạm gây ra cháy rừng diện rộng, động đất, sóng thần và làm giảm nhiệt độ toàn cầu. Ảnh: Pinterest. Tác động: Khoảng 75% các loài trên Trái đất, bao gồm hầu hết các loài khủng long, biến mất. Điều này tạo điều kiện cho sự phát triển của động vật có vú, và cuối cùng là sự xuất hiện của loài người. Ảnh: Pinterest.

1. Tuyệt chủng Kỷ Permi – Trias (252 triệu năm trước). Đây là sự kiện tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử Trái đất, còn được gọi là " Cái chết lớn " (Great Dying). Ảnh: Pinterest. Nguyên nhân: Nguyên nhân chính xác vẫn còn được tranh cãi, nhưng có thể là do hoạt động núi lửa khổng lồ ở Siberia, phát thải khí nhà kính (CO2 và methane), axit hóa đại dương, và sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Ảnh: Pinterest. Tác động: Khoảng 96% sinh vật biển và 70% động vật trên cạn biến mất. Sự kiện này làm thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái của hành tinh. Ảnh: Pinterest. 2. Tuyệt chủng Kỷ Ordovic – Silur (444 triệu năm trước). Đây là sự kiện tuyệt chủng lớn thứ hai, xảy ra vào cuối Kỷ Ordovic. Ảnh: Pinterest. Nguyên nhân: Có thể là sự di chuyển của các lục địa về phía Nam gây ra thời kỳ băng hà, làm mực nước biển hạ thấp và gây thay đổi môi trường sống. Sự sụp đổ của chuỗi thức ăn biển là một yếu tố quan trọng. Ảnh: Pinterest. Tác động: Khoảng 85% các loài sinh vật biển bị tuyệt chủng, đặc biệt là các sinh vật sống ở đáy biển như san hô, động vật chân đốt, và các loài sinh vật thân mềm. Ảnh: Pinterest. 3. Tuyệt chủng Kỷ Devon – Carbon ( khoảng 375-360 triệu năm trước). Sự kiện này diễn ra trong thời gian dài và làm giảm đáng kể số lượng các loài sinh vật biển. Ảnh: Pinterest. Nguyên nhân: Có thể là do biến đổi khí hậu, sự thay đổi mực nước biển, và ảnh hưởng từ sự phát triển của thực vật trên cạn (gây giảm lượng CO2 trong khí quyển). Ngoài ra, các nghiên cứu cũng gợi ý rằng hoạt động núi lửa có thể đóng góp vào sự tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest. Tác động: Khoảng 75% các loài biến mất, đặc biệt là các loài san hô và loài cá bọc giáp. Ảnh: Pinterest. 4. Tuyệt chủng Kỷ Trias – Jura (201 triệu năm trước). Sự kiện này xảy ra ở cuối Kỷ Trias, tạo điều kiện cho khủng long thống trị trong suốt Kỷ Jura. Ảnh: Pinterest. Nguyên nhân: Khả năng lớn là do hoạt động núi lửa từ sự phân tách của siêu lục địa Pangaea, gây ra biến đổi khí hậu nghiêm trọng và giải phóng lượng lớn khí nhà kính. Ảnh: Pinterest. Tác động: Khoảng 80% các loài biến mất, đặc biệt là các loài sinh vật biển và động vật trên cạn, bao gồm nhiều loài động vật bò sát lớn. Ảnh: Pinterest. 5. Tuyệt chủng Kỷ Creta – Paleogen (66 triệu năm trước). Đây là sự kiện tuyệt chủng nổi tiếng nhất, dẫn đến sự biến mất của loài khủng long không bay. Ảnh: Pinterest. Nguyên nhân: Sự kiện này được cho là do một tiểu hành tinh va chạm vào Trái đất ở khu vực ngày nay là Yucatán, Mexico (Hố va chạm Chicxulub). Vụ va chạm gây ra cháy rừng diện rộng, động đất, sóng thần và làm giảm nhiệt độ toàn cầu. Ảnh: Pinterest. Tác động: Khoảng 75% các loài trên Trái đất, bao gồm hầu hết các loài khủng long, biến mất. Điều này tạo điều kiện cho sự phát triển của động vật có vú, và cuối cùng là sự xuất hiện của loài người. Ảnh: Pinterest.