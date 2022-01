Nóng: iPhone 14 Pro lộ diện, sở hữu nhiều chi tiết cực đáng tiền

Hầu hết các chủ đề thảo luận chính về thiết kế của iPhone 14 Pro dường như chỉ tập trung vào một điểm duy nhất: phần khuyết đỉnh (notch) ở mặt trước của máy. Theo kênh Front Page Tech, dòng iPhone cao cấp của Apple trong năm nay sẽ sở hữu một nốt camera ở chính giữa cạnh trên màn hình. Tuy nhiên, các tin đồn gần đây lại cho rằng cụm camera này sẽ được đi kèm với cả thiết kế dạng viên thuốc và khác biệt hoàn toàn so với điện thoại Android hiện nay. Đây sẽ là nơi chứa các cảm biến cũng như hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID. Với việc loại bỏ phần "tai thỏ", thanh thông báo sẽ có nhiều không gian hơn và có thể hiển thị được nhiều thông tin hơn. Thông tin này càng được củng cố hơn khi chuyên gia màn hình hiển thị Ross Young cũng cho biết, ông tin rằng Apple sẽ có một thiết kế lỗ cùng hình viên thuốc trên 2 mẫu iPhone 14 cao cấp. Thực chất, tin đồn về việc iPhone 14 Pro sở hữu thiết kế kỳ lạ không còn mới. Nó đã xuất hiện từ tháng 7/2021, khi một người dùng Twitter có tên Shrimp ApplePro cho thấy một thiết kế với 2 lỗ cùng chú thích “iPhone 14 độc quyền”. Nhiều người phàn nàn về thiết kế có phần kỳ quặc này tuy nhiên một số lại tỏ ra vô cùng hứng thú. Họ cho rằng nó còn hấp dẫn hơn cả thiết kế đục lỗ truyền thống và thể hiện được tính sáng tạo của Táo khuyết. Theo quan điểm từ tác giả Martin Filipov của Phonearena, Face ID có thể là cái cớ thuận lợi để Apple sử dụng thiết kế này. Hãng vẫn luôn mong muốn có thể đưa Touch ID trở lại trên các mẫu iPhone và việc cắt bớt khuyết đỉnh cũng đồng việc với nghĩa loại bỏ tính năng mở khóa bằng khuôn mặt. Ngoài ra, thiết kế 2 lỗ kép độc đáo của iPhone 14 Pro sẽ giúp nó dễ nhận biết hơn bất kỳ điện thoại Android đang có mặt trên thị trường. Đó là điều mà Apple luôn muốn để duy trì vị thế của mình. Dự đoán kích thước màn hình của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cũng sẽ không đổi so với thế hệ tiền nhiệm, lần lượt là 6,1 inch và 6,7 inch. Máy vẫn sẽ sử dụng tấm nền Super Retina XDR, hỗ trợ công nghệ ProMotion 120 Hz và TrueTone. Cụm camera của máy cũng được cho là sẽ có kích thước nhỏ gọn hơn so với thế hệ iPhone 13. Cụm camera của máy sẽ bao gồm 3 ống kính, trong đó ống kính chính có độ phân giải 48 MP, ống kính góc siêu rộng và ống kính telephoto có độ phân giải 12 MP. Việc nâng cấp ống kính chính lên độ phân giải 48 MP được cho là để phục vụ tính năng quay video 8K hoàn toàn mới. iPhone 14 Pro cũng được cho là sẽ sử dụng bộ xử lý A16 Bionic, dung lượng RAM 6 GB cùng bộ nhớ trong tùy chọn tối đa có thể lên tới 2 TB. Một nguồn tin từ MacRumors còn tiết lộ rằng Apple đang làm việc với các nhà mạng lớn tại Mỹ để chuẩn bị cho việc ra mắt những chiếc iPhone chỉ trang bị eSIM. Tuy nhiên, chưa rõ điều này có áp dụng cho các phiên bản bán ra trên thị trường khác hay không. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

