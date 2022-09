Vừa trình làng, vì sao iPhone 14 không được đánh giá cao?

Rạng sáng ngày 8/9, lễ công bố sản phẩm lớn nhất trong năm của Apple đã diễn ra với tâm điểm là iPhone 14 Series, nhưng nâng cấp nhiều nhất nằm ở dòng Pro. Cụ thể, dòng iPhone 14 Pro có những nâng cấp mới như chip A16 Bionic mới, camera 48MP, thiết kế notch dạng mới và cảm biến Face ID có tên gọi Dynamic Land. Tuy nhiên, nhiều người lại không đánh giá cao mẫu smartphone mới ra mắt của Apple. Nguyên nhân là vì, dù sở hữu nhiều nâng cấp nhưng nó không cần thiết với những ai đã sở hữu iphone 12 Pro Max hay iPhone 13 Pro Max. Đối với iPhone 14, phiên bản tiêu chuẩn của dòng iPhone mới có thiết kế tương tự như các phiên bản trước. Trong đó, cùng một camera (ngoại trừ khẩu độ rộng hơn trên camera chính, tương tự như iPhone 13 Pro), cùng một màn hình và một nâng cấp nhỏ cho bộ xử lý A15 Bionic hiện có. Theo một số đánh giá, iPhone 14 không phải là một chiếc điện thoại tồi nhưng lại giống như một sự tích hợp nửa vời khi có những nâng cấp rất nhỏ. Thay vào đó, có lẽ iPhone 15 nên là sự lựa chọn thích hợp hơn. Eve, con gái út của nhà đồng sáng lập Apple Steve Jobs cũng đã chia sẻ một bức ảnh chế với ẩn ý rằng iPhone 14 không khác gì iPhone 13 trên Instagram của mình. Từ sau khi Steve Jobs, cố CEO Apple, qua đời năm 2011, cũng như nhà thiết kế Jonathan Ive rời công ty năm 2019, Apple thường bị cho là thiếu đột phá trong thiết kế phần cứng, nhất là kiểu dáng iPhone dần trở nên nhàm chán. Những tính năng được giới thiệu trong phiên bản Pro của dòng điện thoại trước sẽ được chọn lọc và đưa vào phiên bản tiêu chuẩn của dòng điện thoại sau. Chẳng hạn như tính năng ổn định hình ảnh quang học Sensor Shift có mặt trong iPhone 12 Pro Max đã xuất hiện trong iPhone 13. Có lẽ những người đang dùng iPhone 11 trở về trước sẽ là đối tượng thích hợp để mua dòng iPhone mới ra mắt này của Apple.iPhone 14 bản tiêu chuẩn năm nay được đánh giá không khác biệt nhiều so với iPhone 13: cùng thiết kế tai thỏ, cùng kích cỡ màn hình, tần số quét, chip A15 Bionic, camera sau 12 megapixel... Tuy nhiên, dù bị chê sau mỗi lễ ra mắt, iPhone vẫn luôn là smartphone cao cấp bán chạy nhất toàn cầu. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

