Những sự thật kinh hoàng về cái chết khiến bạn rùng mình

1. Cơ thể tiếp tục phát triển sau khi chết: Tóc và móng tay có thể tiếp tục phát triển trong một thời gian ngắn do da mất đi độ ẩm. (Ảnh: IFLScience) 2. Cảm giác "sống lại" sau khi chết lâm sàng: Nhiều người trải qua cái chết lâm sàng kể lại cảm giác mình rời khỏi cơ thể, thậm chí nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.(Ảnh: Daily Express) 3. Tự phân hủy: Khoảng 3-5 ngày sau khi chết, cơ thể bắt đầu phân hủy, nội tạng bắt đầu tan rã từ bên trong, và mùi hôi từ cơ thể sẽ lan tỏa ra mạnh mẽ.(Ảnh: Freethink) 4. Chuyển động sau cái chết: Dù đã qua đời, một số thi thể vẫn có thể "giật mình" do co thắt cơ bắp hoặc hoạt động thần kinh cuối cùng.(Ảnh: New York Post) 5. Sự biến dạng của xác chết trong nước: Khi ngâm trong nước, cơ thể sẽ nở ra do hấp thụ nước, dẫn đến sự biến dạng kinh khủng.(Ảnh: Shutterstock) 6. "Tiếng hét của xác chết": Đôi khi, khí gas tích tụ trong cơ thể có thể phát ra tiếng rít hoặc tiếng gầm giống như tiếng hét, khiến cảnh tượng đáng sợ hơn.(Ảnh: IndieWire) 7. Người chết có thể "ngồi dậy": Trong một số trường hợp cực đoan, các cơ có thể co thắt, làm cho xác chết có vẻ như đang "ngồi dậy" hoặc di chuyển, tạo nên sự rùng rợn. (Ảnh: Dead Honest) 8. Hiện tượng “xác sống”: Ở Indonesia, có một ngôi làng tên là Toraja, nơi người chết được coi như một phần của cuộc sống. Người dân ở đây tin rằng người chết có thể “đi lại” và tham gia vào các hoạt động hàng ngày.(Ảnh: pacébo tours) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc từng ăn thịt người thân để "hút linh hồn" ở Peru.

