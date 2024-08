Cái chết bí ẩn của người băng Oetzi, chuyên gia bù đầu giải mã

Năm 1991, một nhóm người leo núi đã phát hiện ra xác ướp của một người đàn ông trên dãy Alps, gần biên giới giữa Áo và Ý. Xác ướp này, được đặt tên là Oetzi, đã trở thành một trong những phát hiện khảo cổ học quan trọng nhất của thế kỷ 20.(Ảnh: Secrets Of The Ice) Với niên đại hơn 5.300 năm, Oetzi là manh mối về quá khứ xa xôi đầy bí ẩn đối với các nhà khoa học. (Ảnh: Explorersweb) Khi được tìm thấy, xác ướp của Oetzi được bảo quản một cách hoàn hảo nhờ vào lớp băng và môi trường lạnh giá. Ban đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng đây là thi thể của một người đàn ông qua đời gần đây. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra niên đại đã cho thấy Oetzi mất vào khoảng 5.300 năm trước.(Ảnh: History Skills) Một trong những bí ẩn lớn nhất xung quanh Oetzi là nguyên nhân tử vong của ông. Ban đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng Oetzi có thể đã chết vì lạnh. Tuy nhiên, khi xem xét hình ảnh X-quang vào năm 2001, họ phát hiện một mũi tên ở vai của Oetzi, có thể gây ra vết thương chí mạng. (Ảnh: Neil Perry Gordon) Ngoài ra, Oetzi còn bị thương ở đầu và tay phải, trong đó có vết thương do tự vệ. Điều này dẫn đến giả thuyết rằng Oetzi có thể đã bị tấn công và mất mạng trong một cuộc xung đột. (Ảnh: Throne & Vine) Các nghiên cứu về cấu tạo gene và những thứ còn sót lại trong dạ dày của Oetzi đã cung cấp nhiều thông tin quý giá về cuộc sống của ông. Oetzi có nước da sẫm, đôi mắt tối màu và có khả năng bị hói. Bữa ăn cuối cùng của ông gồm mỡ và thịt dê hoang, thịt hươu châu Âu và hạt lúa mì, cho thấy một chế độ ăn uống cân bằng, phù hợp cho việc leo núi cao. (Ảnh: Science News) Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu và giả thuyết, cái chết của Oetzi vẫn còn nhiều bí ẩn. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để tìm ra câu trả lời chính xác về nguyên nhân tử vong của ông. (Ảnh: Gate City Tattoo) Oetzi không chỉ là một xác ướp cổ xưa mà còn là một câu chuyện đầy hấp dẫn về cuộc sống và cái chết trong thời kỳ đồ đồng. Những nghiên cứu về ông đã và đang tiếp tục mở ra những thông tin quan trọng về cuộc sống con người trong quá khứ. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn hình xăm trên cánh tay xác ướp công chúa 2.500 tuổi.

