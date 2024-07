Ly kỳ chuyện “hồn ma” phá giải bí ẩn cái chết của chính mình

Zona Heaster, một cô gái trẻ và khỏe mạnh, đột ngột qua đời vào tháng 1/1897. Cái chết của cô khiến mẹ cô, bà Mary Jane Heaster, trằn trọc trong những đêm mùa đông với câu hỏi về nguyên nhân thực sự cái chết của con mình. (Ảnh: gothichorrorstories) Bà Mary liên tục mơ thấy con gái mình xuất hiện, cơ thể lạnh lẽo và nói rằng cô đã bị giết chết. Những giấc mơ kỳ lạ này dẫn bà Mary tin rằng cái chết của con gái không phải là một tai nạn. (Ảnh: gothichorrorstories) Vào tháng 10/1896, Zona gặp Edward Shue, một người thợ rèn 37 tuổi, và cả hai nhanh chóng kết hôn bất chấp sự phản đối của bà Mary. (Ảnh: gothichorrorstories) Ba tháng sau, Zona được phát hiện bất động dưới chân cầu thang. Bác sĩ George Knapp kết luận cái chết của Zona là do cơn đau tim mà không kiểm tra kỹ thi thể. (Ảnh: All That's Interesting) Tuy nhiên, tin đồn về quá khứ đầy nghi vấn của Edward lan ra, và bà Mary kể rằng Zona đã đến thăm bà trong mơ suốt bốn đêm, tiết lộ rằng Edward đã giết cô sau khi nổi giận vì cô không ăn thịt vào bữa tối. (Ảnh: Dying Words) Bà Mary gặp công tố viên John Alfred Preston, người đồng ý điều tra lại vụ án. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cổ Zona bị gãy và khí quản bị nghiền nát, chứng tỏ cô từng bị bóp ngạt. (Ảnh: gothichorrorstories) Edward bị bắt và sau tám ngày xét xử, y bị kết tội với mức án tù chung thân. (Ảnh: The Roanoke Star News) Ngày nay, một địa điểm lịch sử được dựng lên dọc đường Route 60, nhắc nhở mọi người về vụ án được phá giải bởi chính "hồn ma" của nạn nhân, minh chứng cho sức mạnh của tình mẫu tử và những điều kỳ diệu có thể xảy ra trong cuộc sống. (Ảnh: gothichorrorstories) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn rùng rợn về ma trơi và sự thật.

