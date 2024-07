Những loài hoa đẹp nhưng cực độc, số 1 có đầy ở Việt Nam

1. Hoa loa kèn: Phổ biến tại Việt Nam, chứa chất scopolamine gây giảm trí nhớ, thần kinh không ổn định và nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh: Wikipedia) 2. Hoa thủy tiên: Chứa chất alkaloids độc, có thể gây ra các triệu chứng như chóng mặt, nôn mửa, và tiêu chảy. (Ảnh: Lucidcentral.org) 3. Hoa mao địa hoàng: Được ví như “tiếng chuông của thần chết” vì tất cả bộ phận của cây đều chứa chất độc gây chết người, với triệu chứng như buồn nôn, co giật, mê sảng, và loạn nhịp tim. (Ảnh: Hello Bacsi) 4. Hoa lan chuông: Phân bố rộng rãi ở Châu Á và Châu Âu, chứa độc tố cao đến mức vài giọt tinh chất cũng có thể gây nôn mửa, chậm nhịp tim, chuột rút và tử vong. (Ảnh: World of Flowering Plants) 5. Hoa đậu chổi Anh: Có nguồn gốc từ Anh, phổ biến ở miền Tây và Trung Âu. Hoa này chứa độc tố ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em, phụ nữ mang thai và người bị bệnh tim. (Ảnh: National Park Service) 6. Hoa nghệ tây: Độc tố nhẹ hơn nhưng tương đương với asen, có thể gây suy thận, suy gan, đau tim và tử vong nếu hít hoặc nuốt phải. (Ảnh: Hello Bacsi) 7. Hoa Tulip: Củ của cây hoa tulip chứa chất tulipene, gây ra các triệu chứng như chóng mặt và buồn nôn nếu ăn phải. (Ảnh: Wikipedia) 8. Hoa phi yến: Tất cả loài phi yến đều chứa độc tố diterpene alkaloid, gây ngừng hoạt động các cơ và có thể dẫn đến tử vong nếu tiêu thụ lượng đủ lớn. (Ảnh: Garden Explorer) Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc loài hoa biến hình thành “đầu lâu” khi héo tàn.

