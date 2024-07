Loài hoa đắt đỏ nhất thế giới, 15 năm mới nở một lần

Loài hoa đang được nhắc đến ở đây chính là hoa lan Rothschild, có tên khoa học là Paphiopedilum rothchildianum. (Ảnh: Wikipedia) Hoa lan Rothschild được coi là một trong những loài hoa đắt đỏ nhất thế giới, với giá từ 5.000 - 6.500 USD/cành trên thị trường. (Ảnh: Paph Paradise) Loài hoa này được đặt tên bởi Jean Jules Linden vào năm 1988 để vinh danh Bá tước Ferdinand James Von Rothschild. (Ảnh: Wikipedia) Lan Rothschild đặc biệt quý hiếm vì nó chỉ nở 15 năm một lần, và duy nhất tại núi Kanabalu (Malaysia) ở độ cao từ 500 - 1.200m so với mực nước biển. (Ảnh: travaldo) Với lá xanh thẫm dài tới 40cm và cánh hoa dài tới 18cm, lan Rothschild có dáng vẻ độc đáo khi hai cánh đài nằm ngang thay vì rủ xuống như các loài lan khác. (Ảnh: Orchid Insanity) Rothschild sinh sản bằng cách thu hút côn trùng đến đậu trên cánh hoa. (Ảnh: Plants of the World Online) Sự quý hiếm của nó càng tăng thêm khi chỉ nở vào giữa tháng 4 và tháng 5, và nó được người dân địa phương gọi là Sumazau, tên của một điệu nhảy truyền thống. (Ảnh: Orchids Plus) Ngày nay, lan Rothschild đã được trồng thành công, nhưng giá cả để sở hữu vẫn rất cao. (Ảnh: Paph Paradise) Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc loài hoa biến hình thành “đầu lâu” khi héo tàn.

