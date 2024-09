Những loài động vật độc dị, vừa đáng yêu vừa lạ lẫm

1. “Tôi đã nhìn thấy một con nai bạch tạng trên đường đi làm”. 2. Salt and Pepper là những con cá sấu mắc bệnh bạch tạng và mắc bệnh melanism. Sự khác biệt của Salt and Pepper sau một năm. 3. Cặp boobies chân xanh này được bắt gặp ở quần đảo Galapagos trong một nghi lễ tán tỉnh. 4. Sinh đôi! Phong cách chó và thỏ Flemish. 5. Thỉnh thoảng, những con hải cẩu bạch tạng được sinh ra. Trong thực tế, chúng trông đỏm dáng hơn! Mặc dù các hắc sắc tố không có ngay cả trong tròng đen của chúng. 6. Cò marabou là một trong những đại diện lớn nhất của họ cò. Trung bình, chiều dài của nó là 45-60 inch, và sải cánh là 88-113 inch. 7. Một con nhện bạch tạng được tìm thấy ở Brittany (Pháp), to chỉ khoảng một hoặc 2 inch”. 8. Đây là một con rồng bay. Loài thằn lằn này sống ở Đông Nam Á. Hai bên thân có các nếp da rộng, có thể dang rộng hình cánh chim. Những con thằn lằn này có khả năng bao phủ khoảng cách hơn 66 feet. 9. Con chim này là một quetzal. Nó được liệt kê trong Sách Đỏ Quốc tế. 10. Còn đây là dơi trắng Honduras, một loài dơi đến từ Trung và Nam Mỹ. Chiều dài cơ thể của chúng không vượt quá 2 inch. Vào ban ngày, chúng thích nghỉ ngơi, ban đêm chúng đi ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. 11. Có lẽ, thỏ rừng linh dương là sinh vật tai nhỏ quyến rũ nhất trên thế giới. 12. Bộ lông xù đáng yêu của giống gà Silkie. 13. Hoatzin không thích bay và thích di chuyển từ cành này sang cành khác, sử dụng chân của chúng. Chúng còn được gọi là “bọ xít” vì chúng phát ra mùi hôi. 14. Con hải cẩu lông này không phải bạch tạng mà chỉ ảnh hưởng đến melanin, leucism được đặc trưng bởi một sự giảm trong tất cả các loại sắc tố. Những con vật này có lớp vỏ ngoài màu trắng, nhưng đôi mắt của chúng luôn tối. 15. Cá dơi môi đỏ không phải là loài bơi lội giỏi. Nó thích đi bộ dưới đáy đại dương bằng cách sử dụng vây ngực của mình. 16. Con rùa có nắp ở Ấn Độ này được tìm thấy trong một cái ao ở Burdwan. Thông thường, những con rùa này hầu như không có đốm vàng trên mai của chúng, nhưng con này hoàn toàn có màu vàng.

1. “Tôi đã nhìn thấy một con nai bạch tạng trên đường đi làm”. 2. Salt and Pepper là những con cá sấu mắc bệnh bạch tạng và mắc bệnh melanism. Sự khác biệt của Salt and Pepper sau một năm. 3. Cặp boobies chân xanh này được bắt gặp ở quần đảo Galapagos trong một nghi lễ tán tỉnh. 4. Sinh đôi! Phong cách chó và thỏ Flemish. 5. Thỉnh thoảng, những con hải cẩu bạch tạng được sinh ra. Trong thực tế, chúng trông đỏm dáng hơn! Mặc dù các hắc sắc tố không có ngay cả trong tròng đen của chúng. 6. Cò marabou là một trong những đại diện lớn nhất của họ cò. Trung bình, chiều dài của nó là 45-60 inch, và sải cánh là 88-113 inch. 7. Một con nhện bạch tạng được tìm thấy ở Brittany (Pháp), to chỉ khoảng một hoặc 2 inch”. 8. Đây là một con rồng bay. Loài thằn lằn này sống ở Đông Nam Á. Hai bên thân có các nếp da rộng, có thể dang rộng hình cánh chim. Những con thằn lằn này có khả năng bao phủ khoảng cách hơn 66 feet. 9. Con chim này là một quetzal. Nó được liệt kê trong Sách Đỏ Quốc tế. 10. Còn đây là dơi trắng Honduras, một loài dơi đến từ Trung và Nam Mỹ. Chiều dài cơ thể của chúng không vượt quá 2 inch. Vào ban ngày, chúng thích nghỉ ngơi, ban đêm chúng đi ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. 11. Có lẽ, thỏ rừng linh dương là sinh vật tai nhỏ quyến rũ nhất trên thế giới. 12. Bộ lông xù đáng yêu của giống gà Silkie. 13. Hoatzin không thích bay và thích di chuyển từ cành này sang cành khác, sử dụng chân của chúng. Chúng còn được gọi là “bọ xít” vì chúng phát ra mùi hôi. 14. Con hải cẩu lông này không phải bạch tạng mà chỉ ảnh hưởng đến melanin, leucism được đặc trưng bởi một sự giảm trong tất cả các loại sắc tố. Những con vật này có lớp vỏ ngoài màu trắng, nhưng đôi mắt của chúng luôn tối. 15. Cá dơi môi đỏ không phải là loài bơi lội giỏi. Nó thích đi bộ dưới đáy đại dương bằng cách sử dụng vây ngực của mình. 16. Con rùa có nắp ở Ấn Độ này được tìm thấy trong một cái ao ở Burdwan. Thông thường, những con rùa này hầu như không có đốm vàng trên mai của chúng, nhưng con này hoàn toàn có màu vàng.