Những loài động vật chỉ khi nhìn kỹ mới thấy chúng đẹp mê hồn

Ahaetulla là một chi của rắn colubrid thường được gọi là rắn cây nho, hoặc rắn roi. Loài rắn này thường ăn ếch và thằn lằn bằng cách sử dụng tầm nhìn hai mắt của nó để săn mồi. Đây mà đôi mắt của tuần lộc vào mùa đông, loài tuần lộc sống ở Bắc Cực cũng có một lớp tế bào tapetum lucidum (TL) ở sau võng mạc, giúp phản chiếu các bước sóng ánh sáng khác nhau bằng cách thay đổi màu sắc. Đáng chú ý chính là những con cá nhỏ nằm trong miệng của cá mập voi. Chúng không phải là thức ăn mà chúng là những "kẻ đi nhờ" trong miệng cá mập voi. Những con cá nhỏ này là cá ép hay còn gọi là cá bám tàu, đôi khi gọi là cá giác mút. Gà gô trống Centrocercus urophasianus có một cách độc đáo để thu hút những con chim cái. Điệu nhảy tán tỉnh bạn tình của những con gà gô trống được đánh giá là điệu nhảy mãnh liệt nhất trong thế giới các loài chim. Vẹt Dracula sống và định cư ở vùng núi New Guinea, chiếc mỏ đen với bộ lông độc đáo màu xám than và hai bên cánh có màu đỏ thẫm như máu tươi của nó là điều đặc biệt nhất trong thế giới động vật. Con cua bò trên người kỳ nhông biển, màu sắc sặc sỡ của nó tương phản với màu sắc của cả đàn kỳ nhông bên dưới khiến cho nhiều người cảm thấy kỳ dị. Khoang mũi trên đầu hải cẩu đực có thể phồng lên để phô trương sức mạnh, gây ấn tượng với con cái và xua đuổi những đối thủ khác. Loài nhện này có tên là Maratus Vilans, hay còn gọi là nhện chim công. Maratus Vilans có 8 chân giống các loài nhện thông thường. Chỉ có con đực của loài nhện này mới có màu sắc sặc sỡ như vậy, trong khi con cái chỉ có màu đen hoặc nâu. Black Rain Frog là một loài ếch trong họ Nhái bầu. Chúng có một cơ chế bảo vệ đặc biệt trong trường hợp bị tấn công: cố gắng phồng to người lên khiến cho cơ thể to hơn và dữ tợn hơn. Tắc kè hoa đen (Paroedura masobe). Đây là một loại động vật sống ở Madagascar, có vẻ ngoài hung ác nhưng không hề hung dữ hay có độc. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những Sát Thủ Ghê Rợn Của Thế Giới Động Vật - Nguồn: YAN News

