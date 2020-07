Khoảnh khắc động vật “yêu đương” khiến con người phải đỏ mặt

Đôi chim bồ câu trắng - loài chim biểu tượng cho hòa bình trao nhau nụ hôn say đắm. Anh chàng sóc ''đứng hình'' khi được nửa kia trao nụ hôn ngọt ngào. Cặp đôi báo đốm tại khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Nam Phi tận hưởng vị ngọt của hạnh phúc. Gia đình đối với các loài động vật cũng là điều tuyệt vời nhất. Tinh tinh và nhiều loài linh trưởng, động vật khác cũng có những giây phút yêu đương mặn nồng khiến con người cũng phải đỏ mặt. Mắt tròn mắt dẹt khi được nàng thể hiện tình cảm. Thiên nga là một trong những loài có cảm xúc mãnh liệt nhất trong thế giới động vật. Khoảnh khắc tình tứ của hai con cá heo khiến con người không khỏi ghen tị. Những cặp tình nhân động vật luôn biết cách thể hiện tình cảm sâu sắc. Hà mã thể hiện tình cảm trong mùa giao phối qua những nụ hôn ngọt ngào. Cặp đôi hươu cao cổ quất quýt bên nhau không rời khi đang ''say trong men tình''. Cái ôm trấn tĩnh tinh thần đầy ấm áp sau những phút giây chạy trốn khỏi móng vuốt của chúa sơn lâm.Khi động vật yêu đương còn say đắm hơn cả con người. Thế giới động vật, mùa giao phối của Hươu Cao cổ. Nguồn: Youtube

