Những loài chim nguy hiểm nhất hành tinh, số 4 gây hoang mang

1. Đà điểu châu Phi (Struthio camelus): Là loài chim lớn nhất trên thế giới, đà điểu châu Phi có thể cao tới 2,7 mét và nặng hơn 150 kg. Chúng có thể chạy nhanh đến 70 km/h và sở hữu đôi chân cực kỳ mạnh mẽ. Một cú đá từ chân đà điểu có thể gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong cho con người. Đặc biệt, móng vuốt sắc nhọn trên ngón chân của chúng có thể dễ dàng xé toạc da thịt. (Ảnh: Birdingplaces) 2. Đại bàng đầu trắng (Haliaeetus leucocephalus): Đại bàng đầu trắng là biểu tượng của nước Mỹ, nhưng cũng là một trong những loài chim nguy hiểm nhất. Với sải cánh rộng tới 2,4 mét và móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, chúng có thể săn bắt và giết chết nhiều loài động vật lớn hơn chúng. Mặc dù hiếm khi tấn công con người, nhưng khi cảm thấy bị đe dọa, chúng có thể trở nên cực kỳ hung dữ.(Ảnh: Britannica) 3. Kền kền lưng trắng (Gyps africanus): Kền kền lưng trắng là một trong những loài chim ăn xác thối lớn nhất, với sải cánh có thể lên tới 2,6 mét. Mỏ của chúng cực kỳ mạnh mẽ và có thể xé xác những con mồi lớn một cách dễ dàng. Đôi khi, chúng trở nên hung dữ nếu bị đe dọa hoặc nếu cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm.(Ảnh: Wikimedia Commons) 4. Chim cánh cụt hoàng đế (Aptenodytes forsteri): Chim cánh cụt hoàng đế có thể trông dễ thương, nhưng chúng có thể trở nên nguy hiểm khi bảo vệ con non và lãnh thổ của mình. Chúng có thể dùng mỏ mạnh mẽ để tấn công kẻ thù, và lực cắn của chúng có thể gây thương tích nghiêm trọng.(Ảnh: ThoughtCo) 5. Kền kền griffon (Gyps fulvus): Kền kền griffon là một loài chim ăn xác thối lớn với sải cánh có thể lên tới 2,8 mét. Chúng có thể trở nên cực kỳ hung dữ khi bảo vệ thức ăn và lãnh thổ của mình. Mỏ mạnh mẽ của chúng có thể xé xác con mồi một cách dễ dàng và gây nguy hiểm cho bất kỳ kẻ thù nào.(Ảnh: Wikipedia) 6. Cú lợn châu Âu (Tyto alba): Cú lợn châu Âu có vẻ ngoài đáng yêu, nhưng đừng để bị lừa. Chúng là những kẻ săn mồi tàn nhẫn với móng vuốt sắc nhọn và mỏ mạnh mẽ. Đặc biệt, chúng có thể trở nên rất hung dữ khi bảo vệ con non và lãnh thổ của mình.(Ảnh: Wikipedia) 7. Diều hâu Harris (Parabuteo unicinctus): Diều hâu Harris là một loài chim săn mồi thông minh và rất linh hoạt. Chúng thường săn mồi theo nhóm, tạo nên một chiến thuật săn mồi hiệu quả. Với móng vuốt mạnh mẽ và mỏ sắc nhọn, chúng có thể dễ dàng giết chết các loài động vật nhỏ và thậm chí tấn công con người nếu cảm thấy bị đe dọa.(Ảnh: Wikimedia Commons) 8. Chim cổ đỏ lớn (Casuarius casuarius): Chim cổ đỏ lớn, còn gọi là đà điểu đầu đen, là loài chim nguy hiểm nhất thế giới. Chúng có thể cao tới 1,8 mét và nặng tới 60 kg. Đặc điểm nổi bật của chúng là chiếc mỏ to lớn và móng vuốt dài và sắc nhọn, có thể gây tử vong cho con người. Một cú đá từ chân của chúng có thể xé toạc da thịt và gây ra những vết thương nghiêm trọng.(Ảnh: Shutterstock) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

