1. Tuế lá xẻ (Cycas micholitzii): Đây là một trong những loài cây trong Sách đỏ ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. Tuế lá xẻ là loài cây thuộc họ Tuế (Cycadaceae), phân bố chủ yếu ở các tỉnh như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Cây có thân hóa gỗ, thường nằm trong đất, lá dài từ 1-2,4m với các lá chét giả màu xanh sẫm. Tuế lá xẻ có khả năng chịu lửa rừng và thường mọc dưới tán rừng rậm thường xanh. (Ảnh: Agaveville) Tuế lá xẻ được xếp vào danh sách các loài thực vật nguy cấp (EN) theo Sách Đỏ Việt Nam và IUCN. Sự suy giảm số lượng cá thể chủ yếu do mất môi trường sống và khai thác quá mức. (Ảnh:Agaveville) 2. Tuế lược (Cycas pectinata): Tuế lược cũng thuộc họ Tuế, phân bố ở nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Lâm Đồng. Cây có thân cao từ 2-12m, lá dài 1,5-2,4m với các lá chét giả mọc đối nhau. Tuế lược có khả năng chịu hạn và lửa rừng, thường mọc ở rừng thứ sinh cây lá rộng. (Ảnh:Wikipedia) Tuế lược cũng được xếp vào danh sách các loài thực vật nguy cấp (EN) theo Sách Đỏ Việt Nam và IUCN. Loài này đang bị đe dọa bởi sự phá rừng và khai thác không bền vững. (Ảnh:LLIFLE) 3. Pơ mu (Fokienia hodginsii): Pơ mu là loài cây gỗ lớn thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae), phân bố chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Cây có thân thẳng, cao tới 30m, gỗ có mùi thơm đặc trưng và được sử dụng nhiều trong xây dựng và làm đồ nội thất. (Ảnh:Wikipedia) Pơ mu được xếp vào danh sách các loài thực vật nguy cấp (EN) theo Sách Đỏ Việt Nam và IUCN. Gỗ của loài này có giá trị cao, dẫn đến việc khai thác quá mức và suy giảm số lượng. (Ảnh:Trees and Shrubs Online) 4. Trắc (Dalbergia cochinchinensis): Trắc là loài cây gỗ quý thuộc họ Đậu (Fabaceae), phân bố ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Gỗ trắc có màu đỏ sẫm, vân đẹp và rất bền, được sử dụng nhiều trong chế tác đồ gỗ cao cấp và nghệ thuật. (Ảnh:National Parks Board (NParks) Trắc là loài thực vật cực kỳ nguy cấp (CR) theo Sách Đỏ Việt Nam và IUCN. Gỗ trắc có giá trị kinh tế rất cao, dẫn đến việc khai thác trái phép và buôn bán bất hợp pháp. (Ảnh:TRUNG TÂM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ PHÁT TRIỂN) 5. Dáng hương (Pterocarpus macrocarpus): Dáng hương là loài cây gỗ lớn thuộc họ Đậu (Fabaceae), phân bố chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Gỗ dáng hương có màu vàng, vân đẹp và có mùi thơm, được sử dụng nhiều trong xây dựng và làm đồ nội thất. (Ảnh:Pha Tad Ke Botanical Garden) Dáng hương được xếp vào danh sách các loài thực vật nguy cấp (EN) theo Sách Đỏ Việt Nam và IUCN. Loài này bị đe dọa bởi sự khai thác gỗ và mất môi trường sống. (Ảnh:iNaturalist) 6. Bình linh nghệ (Cinnamomum balansae): Bình linh nghệ là loài cây gỗ lớn thuộc họ Long não (Lauraceae), phân bố chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Gỗ có màu vàng nhạt, vân đẹp và có mùi thơm, được sử dụng nhiều trong xây dựng và làm đồ nội thất. (Ảnh:Wikipedia) Bình linh nghệ được xếp vào danh sách các loài thực vật nguy cấp (EN) theo Sách Đỏ Việt Nam. Sự suy giảm số lượng chủ yếu do khai thác gỗ và mất môi trường sống. (Ảnh:Wikimedia Commons) 7. Vù hương (Cinnamomum parthenoxylon): Vù hương là loài cây gỗ lớn thuộc họ Long não (Lauraceae), phân bố chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Gỗ có màu vàng nhạt, vân đẹp và có mùi thơm, được sử dụng nhiều trong xây dựng và làm đồ nội thất. (Ảnh:Useful Tropical Plants) Vù hương cũng được xếp vào danh sách các loài thực vật nguy cấp (EN) theo Sách Đỏ Việt Nam. Loài này bị đe dọa bởi sự khai thác gỗ và mất môi trường sống. (Ảnh:Wikimedia Commons) 8. Sến mật (Madhuca pasquieri): Sến mật là loài cây gỗ lớn thuộc họ Hồng xiêm (Sapotaceae), phân bố chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Gỗ sến mật có màu nâu đỏ, vân đẹp và rất bền, được sử dụng nhiều trong xây dựng và làm đồ nội thất. (Ảnh: Plants of the World Online) Sến mật được xếp vào danh sách các loài thực vật nguy cấp (EN) theo Sách Đỏ Việt Nam. Gỗ sến mật có giá trị cao, dẫn đến việc khai thác quá mức và suy giảm số lượng. (Ảnh:Wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ cái cây mọc ngược khiến các nhà thực vật học bối rối.

