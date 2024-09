Rùa răng rao bán trên vỉa hè ở Hà Tĩnh: Loài trong Sách Đỏ

Cá thể rùa răng này thuộc nhóm IIB, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Người bán là ông Lê Bảo T., được phép sở hữu và vận chuyển rùa răng từ một cơ sở nuôi nhốt ở Long An, nhưng việc bán rùa trên vỉa hè là sai quy định. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) Mặc dù ông T. có giấy tờ hợp pháp, việc bày bán động vật rừng tại vỉa hè gây phản cảm và không tuân thủ quy định về địa điểm kinh doanh. Các cơ quan chức năng đã can thiệp, yêu cầu ông T. ngừng bày bán trên vỉa hè và tìm địa điểm phù hợp. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) Rùa răng có tên khoa học là Heosemys annandalii, là một trong những loài rùa quý hiếm và đặc biệt của Việt Nam. Loài rùa này không chỉ có giá trị sinh học mà còn mang ý nghĩa văn hóa và bảo tồn quan trọng. (Ảnh: ZooChat) Rùa răng có kích thước trung bình, mai cứng và màu sắc đa dạng từ nâu đến đen. Đặc điểm nổi bật của loài này là các răng cưa ở viền mai, giúp chúng dễ dàng di chuyển trong môi trường sống tự nhiên. Rùa răng thường sống ở các khu vực đầm lầy, suối và rừng nhiệt đới, nơi có nguồn nước dồi dào và thảm thực vật phong phú. (Ảnh: The Reptile Database) Rùa răng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái. Chúng giúp kiểm soát số lượng côn trùng và thực vật, đồng thời là nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật khác. Sự hiện diện của rùa răng trong hệ sinh thái là dấu hiệu của một môi trường sống lành mạnh và đa dạng sinh học. (Ảnh: Ecology Asia) Hiện nay, rùa răng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống, săn bắt trái phép và biến đổi khí hậu. Theo Sách Đỏ IUCN, rùa răng được xếp vào danh sách các loài cực kỳ nguy cấp. Các tổ chức bảo tồn đang nỗ lực để bảo vệ và phục hồi quần thể rùa răng thông qua các chương trình bảo tồn và giáo dục cộng đồng. Trong văn hóa Việt Nam, rùa răng được coi là biểu tượng của sự bền bỉ và trường tồn. Hình ảnh rùa xuất hiện trong nhiều truyền thuyết và câu chuyện dân gian, như một biểu tượng của sự thông thái và kiên nhẫn.(Ảnh: ZOOINSTITUTES) Rùa răng không chỉ là một phần quan trọng của hệ sinh thái mà còn là biểu tượng văn hóa sâu sắc. Việc bảo vệ và bảo tồn loài rùa răng không chỉ giúp duy trì sự đa dạng sinh học mà còn giữ gìn những giá trị văn hóa quý báu của Việt Nam. (Ảnh: Wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

